Apple Akui Masalah Flickering pada Layar Seri Apple Watch Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Selama beberapa pekan terakhir, sebagian pengguna telah melaporkan masalah tampilan berkedip pada Apple Watch Ultra 2 dan Watch Series 9. Raksasa teknologi yang berbasis di Cupertino kini telah mengakui adanya masalah yang menyebabkan kecerahan layar berkedip atau flickering pada beberapa model Apple Watch.

Pengguna mengunjungi beberapa platform seperti Reddit dan situs web Apple Support Community untuk menyampaikan keluhan mereka akan model Apple Watch terbaru. Masalah ini tampaknya memengaruhi semua model Apple Watch yang menjalankan versi watchOS 10, termasuk pembaruan watchOS 10.0.2 terbaru.

Dalam memo layanan internal yang diperoleh MacRumors, Apple telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki masalah ini dan diharapkan dapat memperbaikinya. Memo tersebut tidak merinci model Apple Watch yang terpengaruh, tetapi masalah layar berkedip tampaknya lebih umum terjadi pada model Apple Watch Series 9 dan Apple Watch Ultra 2.

Dalam memo tersebut, Apple telah meminta penyedia layanan untuk tidak memperbaiki smartwatch yang terkena dampak dan menyarankan pengguna untuk selalu memperbarui perangkat lunak Apple Watch.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada akhirnya akan mengatasi masalah ini dengan pembaruan watchOS. Laporan tersebut tidak mengungkapkan apakah Apple telah memperbaiki masalah tersebut di watchOS 10.1 yang diperkirakan akan diluncurkan minggu depan.

Mengutip Gadgets Now, perusahaan telah menawarkan solusi sementara bagi pengguna yang menghadapi masalah fickering pada model Apple Watch mereka. Sebagai solusi sementara, Apple telah meminta pelanggan untuk mematikan mode Always On di aplikasi Settings pada menu Display & Brightness>Always On.

Memo tersebut juga mengungkapkan bahwa Apple juga sedang menyelidiki masalah tampilan Apple Watch lainnya di mana komplikasi seperti ring Activity pada tampilan jam mungkin “berubah menjadi merah muda untuk sementara”. Masalah ini juga telah dilaporkan oleh beberapa pengguna dalam beberapa pekan terakhir.

