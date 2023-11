Google Beresi Tuduhan Pengembang Aplikasi Kencan Match Group soal Monopoli

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Google milik Alphabet (GOOGL.O) telah menyelesaikan tuduhan pengembang aplikasi kencan Match Group bahwa mereka memonopoli distribusi aplikasi Android dengan Play Store-nya. Langkah ini menyisakan pembuat “Fortnite” Epic Games sebagai satu-satunya penggugat dalam persidangan antimonopoli melawan Google yang akan dimulai 6 November ini.

Match mengatakan dalam gugatannya ke pengadilan federal San Francisco pada hari Selasa waktu Amerika Serikat atau Rabu, 1 November 2023, mereka telah menyelesaikan tuduhannya terhadap Google.

Dalam sebuah pernyataan, Google mengatakan pihaknya “senang telah mencapai kesepakatan penyelesaian dengan Match Group.” Google juga baru-baru ini menyelesaikan klaim antimonopoli terkait dari negara bagian dan konsumen AS dengan persyaratan yang tidak diungkapkan.

Match mengatakan kepada pemegang saham dalam laporan pendapatannya pada hari Selasa, pihaknya telah mencapai perjanjian kemitraan dengan Google "yang akan memberikan pertukaran nilai di seluruh hubungan luas mereka."

Pemilihan juri dalam kasus Epic and Match akan dimulai minggu ini di hadapan Hakim Distrik AS James Donato di San Francisco. Epic sedang mencari perintah untuk melarang dugaan pelanggaran undang-undang antimonopoli AS.

CEO Epic Games Tim Sweeney dalam postingan di platform media sosial X mengatakan, "Epic akan diadili melawan Google sendirian."

Epic and Match menuduh Google mempertahankan monopoli yang melanggar hukum dalam distribusi aplikasi Android. Perusahaan-perusahaan tersebut mengklaim Google “mengambil miliaran keuntungan monopoli dan menekan inovasi dan pilihan di berbagai pasar.”

Google membantah melakukan kesalahan dan mengatakan tuduhan tersebut berasal dari “fiksi Google tidak bersaing dengan Apple” dalam penjualan aplikasi.

Google secara terpisah menghadapi tuduhan antimonopoli Amerika Serikat dan negara bagian di pengadilan AS lainnya atas bisnis teknologi periklanan dan dominasinya dalam industri pencarian web.

