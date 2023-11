Australia Buka Beasiswa Kursus Singkat Bidang Pendidikan dan Kejuruan, Ini Syaratnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia membuka kesempatan kursus singkat bagi warga ASEAN. Melalui kursus singkat ini, peserta akan mempelajari tentang green skill di bidang pendidikan, pelatihan teknis, dan kejuruan atau PPTK. Pendaftaran daring dibuka sampai 19 November 2023 pukul 23.59 waktu setempat melalui aus4aseanshortcourses.org/id/GreenSkillsApplication.

Kursus singkat selama dua minggu ini diperuntukkan bagi warga ASEAN yang bekerja di bidang PPTK guna pengembangan keterampilan. Program ini fleksibel bagi pekerja senior yang tidak memungkinkan untuk studi jangka panjang. Kursus akan diselenggarakan di Australia pada 29 Januari sampai 9 Februari 2024. Program ini dijalankan di bawah inisiatif Transformasi Digital dan Keterampilan Masa Depan Aus4ASEAN.

Kursus singkat Australia Awards merupakan bagian dari beasiswa Australia Awards yang telah berjalan lebih dari 70 tahun. Australia Awards menawarkan hingga 12 kursus untuk sekitar 300 peserta setiap tahunnya. Program ini memungkinkan kehadiran Australia Awards di Indonesia menjadi fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan organisasi dan sektor.

Selama kursus, peserta dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bekal ini diharapkan membawa mereka untuk berkontribusi pada prioritas organisasi, memperkuat organisasi, dan mengembangkan hubungan antarmanusia di Indonesia dan antarmasyarakat Indonesia-Australia. Kursus juga meliputi lokakarya pra-penghargaan selama tiga hari di Indonesia.

Persyaratan peserta

Calon pelamar peserta kursus singkat harus memenuhi kualifikasi persyaratan antara lain:

1. Warga negara dari salah satu negara ASEAN yakni Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand atau Vietnam.

2. Memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi.

3. Memiliki pengalaman minimal empat tahun bekerja dengan pemerintah, fasilitas pelatihan PPTK, universitas atau asosiasi industri.

4. Bekerja dalam peran yang relevan dalam green skill di PPTK atau mengembangkan kebijakan yang mendukung green skill.

5. Memiliki kemahiran kerja profesional dalam bahasa Inggris. Penilaian kompetensi bahasa dilakukan melalui wawancara via telepon diserta dokumen bukti.





6. Dukungan dari supervisor tempat bekerja.

7. Berkomitmen untuk terlibat secara aktif dan membina jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan.

8. Berkomitmen untuk berbagi keahlian dengan peserta lain dalam kursus dan menyebarluaskan pembelajaran dari kursus dengan kolega dan rekan kerja.

Benefit program

Peserta kursus akan difasilitasi pertukaran pengetahuan tentang menggabungkan keterampilan hijau dalam pelatihan PPTK. Nanti di Australia, para peserta terhubung dengan pusat-pusat pelatihan yang menggabungkan keterampilan ramah lingkungan dalam pelatihan PPTK.

Selain itu, kursus ini memberikan kesempatan untuk membangun jaringan profesional melalui pertemuan, acara, dan kunjungan lapangan di Australia. Peserta akan bertemu dengan perwakilan dari lembaga-lembaga Pemerintah Australia seperti Jobs and Skills Australia, Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, hingga Department of Employment and Workplace Relations.

Peserta kursus akan mendapatkan keuntungan berikut ini:

1. Lokakarya pra-kursus dan pasca-kursus di Indonesia.

2. Tiket pesawat pulang pergi domestik ke lokasi lokakarya di Indonesia.

3. Biaya akomodasi.

4. Uang saku selama di Indonesia dan Australia.

5. Tiket pesawat pulang-pergi internasional ke lokasi kursus singkat di Australia.

6. Biaya pendidikan penuh.

7. Visa Australia.

8. Asuransi kesehatan selama durasi kursus singkat.

Untuk informasi lebih lengkap pendaftaran program ini bisa cek di australiaawardsindonesia.org.

