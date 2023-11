UGM Jadi Kampus Terbaik di Indonesia untuk Bidang Ilmu Sosial Versi THE WUR 2024 by Subject

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2024 by subject yang dirilis pada 26 Oktober lalu menempatkan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada peringkat teratas perguruan tinggi di Indonesia untuk bidang ilmu sosial atau social sciences. UGM memperoleh total skor 32,65 dan menjadi peringkat keenam terbaik di Asia Tenggara bersama Chiang Mai University Thailand dan Vietnam National University.

“Ini menambah motivasi kami untuk terus berinovasi dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna bagi setiap mahasiswa,” tutur Rektor UGM Ova Emilia pada Rabu, 15 November 2023 dilansir dari situs UGM.

Penilaian THE WUR 2024 by Subject dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia. Untuk dapat berpartisipasi dalam pemeringkatan THE WUR by Subject perguruan tinggi harus memenuhi dua kriteria yakni ambang batas publikasi berdasarkan disiplin ilmu dan staf akademik yang juga berdasarkan disiplin ilmu.

Pada THE WUR 2024 by subject, UGM masuk ke dalam 6 subject dari 11 subject yang dinilai oleh THE. UGM masuk peringkat 600 besar dunia dalam penilaian untuk 2 bidang studi, yaitu social sciences serta business & economics. THE juga menempatkan UGM pada peringkat 1.000 besar dunia untuk subject clinical and health, engineering, dan life sciences.

Setiap bidang ilmu (subject) yang dinilai pada THE WUR 2024 by subject mencakup serangkaian bidang studi yang lebih sempit. Pada bidang social sciences, UGM teratas pada bidang studi komunikasi dan studi media (communication & media studies), politik dan studi internasional (politics & international studies), sosiologi, dan geografi.

“Saat ini pemeringkatan tersebut masih didominasi negara-negara yang maju di dunia akademik, penelitian, dan publikasi, seperti Amerika Serikat, Cina, Prancis, India, dan Inggris. Kami patut berbangga bahwa institusi pendidikan di Indonesia, khususnya UGM, bisa bersaing dengan perguruan tinggi di kancah internasional,” kata Ova.

Pemeringkatan THE WUR by subject menggunakan 18 indikator kinerja yang sama dengan yang digunakan dalam THE WUR 2024 dengan skor yang diberikan dalam lima kategori yaitu pengajaran (teaching), lingkungan penelitian (research environment), kualitas penelitian (research quality), industri (industry), dan prospek internasional (international outlook).

Asesmen terhadap indikator teaching dilakukan melalui penilaian tentang rasio mahasiswa doktor, rasio pengajar bergelar doktor, survei terhadap mitra, rasio pendapatan universitas, dan rasio jumlah pengajar. Asesmen terhadap research environment menekankan pada pendapatan penelitian dan reputasi, sedangkan research quality menekankan pada sitasi, kekuatan, pengaruh dan keunggulan penelitian.

Indikator international outlook menilai proporsi pengajar dan mahasiswa internasional, kerja sama penulisan dengan luar negeri, serta proporsi mahasiswa yang melakukan pertukaran ke luar negeri. Indikator industri menilai pendapatan penelitian dari industri dan paten. Keseluruhan metodologi dikalibrasi ulang untuk setiap bidang studi dengan bobot yang disesuaikan dengan bidang masing-masing.

