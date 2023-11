Kampus Ini Digugat Mahasiswa Yahudi, Tuduh Antisemitisme & Sebut 'Hitler Benar'

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas New York (NYU) pada hari Selasa waktu Amerika Serikat atau Rabu, 15 November 2023 WIB, digugat oleh tiga mahasiswa Yahudi yang menuduh sekolah tersebut menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat. Mahasiswa Yahudi menjadi sasaran kebencian antisemitisme, diskriminasi, pelecehan dan intimidasi.

Bella Ingber, Sabrina Maslavi dan Saul Tawil mengatakan NYU menolak menerapkan kebijakan anti-diskriminasi yang "segera diterapkan" untuk melindungi sasaran kefanatikan lainnya, termasuk dengan mengizinkan nyanyian seperti "gas orang Yahudi" dan "Hitler benar."

Dalam tuntutan yang diajukan di pengadilan federal Manhattan, para penggugat, semuanya junior, mengatakan antisemitisme telah menjadi “masalah institusional yang berkembang” di NYU bahkan sebelum perang antara Israel dan Hamas dimulai bulan lalu. Sejak saat itu situasi semakin memburuk.

Mereka juga mengatakan keluhan mahasiswa Yahudi "diabaikan, diabaikan, atau ditanggapi dengan gaslighting" oleh administrator NYU termasuk Linda Mills, yang menjadi presiden pada bulan Juli.

Berdasarkan pengaduan tersebut, Mills bulan ini menolak petisi dari 4.000 anggota NYU yang menyatakan keprihatinan mengenai antisemitisme, dengan mengatakan bahwa masalah tersebut telah dibesar-besarkan "di luar proporsi" dan mencaci mahasiswa Yahudi sebagai "yang mengkhawatirkan".

Ketegangan antara kelompok pro-Israel dan pro-Palestina telah meningkat di banyak kampus sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober.

John Beckman, juru bicara NYU, mengatakan universitas tersebut menanggapi antisemitisme dan bentuk kebencian lainnya dengan "sangat serius", dan merupakan salah satu universitas Amerika pertama yang mengutuk serangan Hamas.

“NYU berharap untuk meluruskan hal ini, untuk menantang narasi sepihak gugatan ini, untuk memperjelas berbagai upaya yang telah dilakukan NYU untuk memerangi antisemitisme dan menyediakan lingkungan yang aman bagi mahasiswa Yahudi dan mahasiswa non-Yahudi, dan untuk menang di pengadilan," kata Beckman dalam sebuah pernyataan.

Gerakan yang dianggap melanggar hukum

Gugatan hari Selasa menuduh NYU melanggar undang-undang hak-hak sipil federal dan melanggar kewajibannya untuk memberikan pendidikan yang diharapkan oleh penggugat.

Undang-undang tersebut berupaya untuk mewajibkan NYU memecat karyawan dan menangguhkan atau mengeluarkan siswa yang bertanggung jawab atas pelecehan antisemit, dan membayar ganti rugi dan hukuman.

NYU mengatakan pihaknya memiliki lebih dari 65.000 siswa di 20 sekolah dan perguruan tinggi, dan "menganggap serius perannya sebagai mesin mobilitas sosial."

Namun, menurut pengaduan tersebut, perilaku antisemit telah mengakar kuat di universitas tersebut, tempat Ingber dan Tawil mendaftar pada tahun 2021 dan Maslavi mendaftar dua bulan lalu.

Dalam satu contoh, Ingber dan Maslavi mengatakan bahwa saat menghadiri aksi diam-diam mendukung Israel pada 17 Oktober, mereka melihat anggota fakultas dan mahasiswa dari kelompok pro-Palestina di kampus membakar bendera Israel, membuat isyarat “gorok leher” ke arah Israel, mahasiswa Yahudi dan meneriakkan julukan.

Tawil mengatakan NYU memberinya alasan ketika dia mencari bantuan setelah dilecehkan di jalan setelah aksi tersebut, dan pejabat keselamatan kampus mengatakan keamanan telah ditingkatkan menyusul meningkatnya kekerasan anti-Asia pada tahun 2021 dan 2022.

“Ketidakpedulian NYU yang disengaja terhadap penderitaan mahasiswa Yahudi yang dikepung oleh antisemitisme yang mengerikan adalah hal yang keterlaluan,” kata Marc Kasowitz, pengacara penggugat, dalam sebuah pernyataan.

Kasusnya adalah Ingber dkk v Universitas New York, Pengadilan Distrik AS, Distrik Selatan New York, No. 23-10023.

