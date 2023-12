Cisco Hadirkan Pertahanan Keamanan Siber dengan Kemampuan AI di Seluruh Portofolio

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cisco meluncurkan Cisco AI Assistant for Security pada Rabu, 6 Desember 2023. Peluncuran ini menandai langkah besar dalam membuat kecerdasan buatan (AI) tersebar luas di Security Cloud, platform keamanan lintas domain Cisco yang digerakkan oleh AI.

AI Assistant akan membantu para pelanggan membuat keputusan yang tepat, meningkatkan kemampuan tools mereka, dan mengotomatisasi tugas-tugas yang kompleks.

"Untuk menjadi perusahaan yang mengutamakan AI, Anda harus menjadi perusahaan yang mengutamakan data. Dengan telemetri native kami yang luas, Cisco memiliki posisi unik sehingga bisa memberikan solusi-solusi keamanan siber yang memungkinkan berbagai perusahaan beroperasi dengan penuh percaya diri dalam skala mesin, sehingga meningkatkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia sendiri," kata Jeetu Patel, Executive Vice President and General Manager of Security and Collaboration di Cisco, dalam keterangannya, Rabu.

"Pengumuman hari ini merupakan langkah maju yang monumental. Kemajuan ini akan membantu memberikan keuntungan bagi para pelaku bisnis pertahanan, memberdayakan pelanggan dengan AI yang dibangun secara menyeluruh di seluruh Cisco Security Cloud," tambahnya.

Cisco AI Assistant for Security yang baru dilatih dengan salah satu kumpulan data terbesar di dunia yang berfokus pada keamanan, yang menganalisis lebih dari 550 miliar peristiwa keamanan setiap hari di seluruh web, email, endpoints, jaringan, dan aplikasi.

Cisco AI Assistant for Security ini dapat memahami tingkat keparahan satu peristiwa keamanan, dampak dan cakupan, analisis akar penyebab, serta desain kebijakan. Dengan data ini, AI Assistant ditujukan untuk menutup kesenjangan antara tujuan dan hasil dari keamanan siber. Semua kemampuan AI Cisco dibangun dengan aman dan selaras Cisco’s Responsible AI Framework.

Dalam peluncuran Cisco AI Assistant for Security, Cisco juga memperkenalkan AI Assistant for Firewall Policy dan AI-powered Encrypted Visibility Engine for All Firewall Models.

"Kemampuan AI untuk membentuk kembali kehidupan sehari-hari dan lanskap profesional kita sangatlah besar. Sebagai mitra Cisco yang telah lama bekerja sama, kami sangat antusias dengan Cisco AI Assistant for Security yang baru dan bagaimana solusi ini akan memberdayakan para pelanggan kami dengan efisiensi yang didorong oleh AI," ujar Graham Robinson, Chief Technology Officer, Data#3.

"Pengenalan AI Assistant ke Cisco Firewall Management Center akan membantu para pelanggan kami untuk mengonfigurasi perubahan kebijakan dengan cepat dan mudah. Ketika dikombinasikan dengan fitur-fitur baru dalam rilis perangkat lunak 7.4.1 dan Encrypted Visibility Engine, hal ini akan memberikan pengalaman yang sangat menarik secara keseluruhan," tambahnya.

