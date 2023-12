Game Indonesia Paw Rumble Raih Penghargaan Google Play Best of 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Game Paw Rumble meraih penghargaan di ajang Google Play Best of 2023 kategori Best Made In Indonesia baru-baru ini di di Pasir Panjang Power Station, Singapura. Game arcade casual itu buatan developer game asal Kota Malang, Grinsmile, yang bekerja sama dengan Nuon Digital Indonesia (Nuon) sebagai publisher.

Chief Executive Officer atau CEO Nuon Aris Sudewo mengatakan penghargaan itu menjadi tonggak penting untuk berkomitmen di industri game nasional serta menjadi landasan untuk terus menghasilkan game yang berkualitas di Indonesia. “Kami berkomitmen untuk terus mencerminkan semangat inovasi untuk karya game lokal terbaik," katanya lewat keterangan tertulis, Kamis, 14 Desember 2023.

Game Paw Rumble hingga saat ini telah diunduh 1,5 juta kali sejak dirilis pada Juli 2023. Beberapa karakter utama bersosok hewan dalam game yang bisa dipilih pemain, seperti ayam Chipper, beruang Beruskhya, kucing Nekomon, bebek Ducko, ikan Carpy, dan babi Poggu. Karakter hewan yang dirancang unik dan lucu itu dijadikan sebagai daya tarik utama.

Poin penting dari game ini adalah pemain harus menginjak pemain lawan untuk merebut suatu benda yang berbahaya. Adapun mode permainannya terbagi menjadi Overgreed, Bomb, dan Letter.

Overgreed memungkinkan pemain untuk bertahan hidup sebanyak mungkin sambil mengumpulkan trofi. Caranya dengan membuka kotak harta karun atau merebut trofi dari lawan sambil menghindar dari pencurian. Adapun mode Bomb menguji keterampilan pemain dalam menempatkan bom dan menghindari ledakan bom dari lawan main. Pemenangnya adalah yang bertahan hidup sampai akhir.

Sedangkan Letter meminta pemain mengumpulkan huruf untuk membentuk kata dalam waktu yang terbatas. Arena permainan pun bisa dipilih seperti Pirates atau di kapal bajak laut, City atau di lingkungan perkotaan, atau suasana malam hari di suatu tempat. Game itu bisa dimainkan bersama secara daring oleh empat orang yang disebut sebagai Paw Ranger.

Sebelumnya pada Oktober lalu, game itu meraih penghargaan “Best Mobile Game” di acara Indonesia Game Awards 2023 gelaran Indonesia Game Developer eXchange (IGDX).

