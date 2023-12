Kajian Save the Children, Kekeringan dan Rawan Pangan Ancam Anak di Indonesia Timur

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masalah kelangkaan air atau kekeringan dan rawan pangan dinilai memperburuk kesehatan dan gangguan pendidikan anak serta mengancam hidup keseharian masyarakat. Temuan masalah itu dari hasil kajian cepat organisasi Save the Children Indonesia pada November 2023 di tiga daerah Indonesia timur, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Sumba Timur, dan Kupang.

“Studi kami jelas memaparkan bahwa kelangkaan air berdampak pada kesehatan dan pendidikan anak,” kata Tata Sudrajat, Interim Chief of Advocacy, Campaign, Communication & Media Save the Children Indonesia, Kamis, 21 Desember 2023.

Baca Juga: Save the Children Hilang Kontak dengan Staf di Gaza

Menurutnya, banyak anak di daerah yang terdampak itu mengalami infeksi saluran pernapasan akut selama kekeringan berkepanjangan. Kondisi itu menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah. Masalah kerawanan pangan yang mengancam juga dinilainya berkontribusi pada angka prevalansi stunting yang tinggi. “Serta risiko angka perkawinan anak yang meningkat karena situasi sulit ini,” ujar Tata lewat keterangan tertulis.

Sejak Juli 2023 debit air bersih di Lombok Barat telah berkurang dari 100 menjadi 30 liter per detik. Kekeringan itu terjadi lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi kekeringan yang ditandai oleh kelangkaan air dan perubahan lingkungan, secara langsung mempengaruhi ketersediaan sumber daya pangan dan air.

Kelangkaan ini dapat berkontribusi pada kerawanan pangan dan kurangnya keragaman pangan. “Pada akhirnya mempengaruhi asupan gizi kelompok rentan, terutama anak-anak di bawah lima tahun,” kata Tata. Adapun prevalensi stunting di Lombok Barat tetap tinggi hingga 2023, yaitu 13,63 persen.

Baca Juga: Cegah Kebutaan BNI Gelar Operasi Katarak di Indonesia Timur

Adapun di Sumba Timur, masyarakat harus melakukan perjalanan 1,5 hingga 3 kilometer ke mata air setiap pukul 5 pagi. Tidak jarang anak-anak juga dilibatkan dalam pengambilan air. Sementara di Kupang, tingkat air sumur bor di beberapa titik mengalami penurunan yang signifikan menganggu distribusi air ke masyarakat setempat, termasuk ke area sawah. Tak jarang dari masyarakat juga harus membeli air ke desa-desa terdekat.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Laporan global Save the Children “Generation Hope” 2022, memaparkan bahwa diperkirakan 774 juta anak atau sepertiga dari populasi anak dunia hidup dengan kemiskinan yang parah dan risiko iklim yang tinggi. Indonesia menempati peringkat ke-9 secara global terkait jumlah anak yang mengalami kedua ancaman tersebut.

Dampak krisis iklim ini, menurut Tata, menjelaskan bahwa anak-anak menanggung beban yang tidak proporsional, karena mereka tumbuh dalam situasi yang mengancam. “Anak memiliki faktor-faktor yang membuatnya lebih rentan secara fisik, sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Krisis iklim menjadi krisis bagi hak-hak anak. Save the Children pada 2024 akan mendorong langkah aksi yang nyata untuk lebih banyak mendiskusikan perubahan iklim dari sisi anak-anak. Kebijakan dan program untuk membantu anak dan keluarga dinilai perlu didorong, terutama bagi mereka yang paling terdampak oleh krisis iklim untuk dapat mengatasi kesulitan, beradaptasi, serta bersikap dan berperilaku baru sesuai perubahan yang terjadi.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.