Mengenal Cerdas Cermat, Persaingan Uji Pengetahuan yang Menghibur

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah debat calon wakil presiden atau cawapres, Anies Baswedan mengomentari pertanyaan Gibran Rakabuming Raka kepada Muhaimin Iskandar di Jakarta Convention Center, pada Jumat, 22 Desember 2023. Anies berucap tentang cerdas cermat.

Gibran memberikan pertanyaan soal State of Global Islamic Economy (SGIE) ke Muhaimin yang merupakan pasangan Anies Baswedan, sebagai calon nomor urut satu. Saat bertanya ke Muhaimin, Gibran hanya menggunakan singkatan SGIE tanpa menjelaskan yang dia maksud. Menurut Anies, publik bisa menilai kualitas dari pertanyaan pendamping Prabowo Subianto itu. Dia membandingkan pertanyaan anak Jokowi itu dengan lomba cerdas cermat.

“Nanti publik akan menilai, apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan,” kata Anies dalam konferensi pers setelah debat.

Apa Itu Cerdas Cermat?

Cerdas cermat jenis permainan kuis yang telah lama menjadi bagian budaya pendidikan dan hiburan. Sebagai bentuk belajar interaktif dan hiburan, cerdas cermat menantang peserta untuk menguji pengetahuan dalam berbagai bidang. Dikutip dari Collins Dictionary, cerdas cermat kompetisi kuis para kontestan diberikan pertanyaan pengetahuan umum atau topik khusus dan harus dijawab.

Dikutip dari Britannica, istilah cerdas cermat memiliki arti yang luas, bisa merujuk permainan tunggal yang hanya terdiri atas beberapa pertanyaan. Bisa juga merujuk acara berskala besar yang melibatkan puluhan atau ratusan orang.

Salah satu acara cerdas cermat yang terkenal, Who Wants to Be a Millionaire. Cerdas cermat ini hanya mengundang satu peserta dengan menawarkan hadiah uang. Ada pula acara cerdas cermat yang diselenggarakan perguruan tinggi College Bowl di Amerika Serikat dan University Challenge di Inggris. Ini cerdas cermat standar yang menguji siswa dalam berbagai mata pelajaran.

Cerdas cermat ini berlangsung di berbagai tingkat sekolah dan biasanya mempertandingkan dua tim dalam format permainan. Kontes Cerdas Cermat Bournvita di India, ini acara yang disiarkan di televisi yang mempertandingkan siswa sekolah menengah di seluruh negeri dalam persaingan dan eliminasi.

YOLANDA AGNE | SULTAN ABDURAHMAN