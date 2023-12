Ini Kuota Sekolah Jakarta Pusat untuk SNBP 2024, 85 Sekolah Terakreditasi A

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kuota sekolah untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP tahun depan telah diumumkan Kamis, 28 Desember 2023. Penentuan porsi siswa yang dapat menjadi peserta SNBP 2024 berdasarkan akreditasi masing-masing sekolah. Baik itu sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), hingga Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK).

Untuk wilayah administrasi Kota Jakarta Pusat, sekolah terakreditasi A menjadi yang paling banyak. Dari total 121 sekolah, 85 di antaranya terakreditasi A. Kemudian, 32 lagi terakreditasi B, 4 sekolah terakreditasi C dan tidak terakreditasi. Bagi sekolah yang terakreditasi A, maka 40 persen siswa terbaiknya dapat mengikuti SNBP. Sementara jika terakreditasi B, kuota peserta SNBP adalah 25 persen siswa terbaik di sekolah. Terakhir, kuota 5 persen bagi sekolah terakreditasi C dan lainnya.

Baca Juga: Begini Cara Cek Kuota Sekolah dan Syarat Daftar SNBP 2024

Bagaimana rinciannya? Simak rincian kuota sekolah di Jakarta Pusat untuk SNBP 2024 selengkapnya menurut laman resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

Sekolah dengan kuota 40 persen

Adapun daftar sekolah di Jakarta Pusat yang terakreditasi A dan mendapatkan kuota sebanyak 40 persen dalam SNBP 2024 antara lain:

1. SMKS Kartini 1 Jakarta

2. SMKS Jakarta Pusat 1

3. SMKS Ksatrya

4. SMKS Muhammadiyah 1 Jakarta

5. SMKS At Taqwa Jakarta

6. SMKN 1 Jakarta

7. SMKN 54 Jakarta

8. SMKN 44 Jakarta

9. SMKN 14 Jakarta

10. SMKN 16 Jakarta

11. SMKN 19 Jakarta

12. SMKN 2 Jakarta

13. SMKN 21 Jakarta

14. SMKN 27 Jakarta

15. SMKN 3 Jakarta

16. SMKN 31 Jakarta

17. SMKN 34 Jakarta

18. SMKN 38 Jakarta

19. SMKN 39 Jakarta

20. SMAS Kanisius Jakarta

21. SMAS Paskalis

22. SMAS Advent Salemba

23. SMAS Sunda Kelapa Jakarta

24. SMAS Taman Madya I Jakarta

25. SMAS Muhammadiyah 2 Jakarta

26. SMAS Kartini 1

27. SMAS Kristen 2 BPK Penabur

28. SMAS Kristen 3 Penabur Jakarta

29. SMAS Kristen Bethel Jakarta

30. SMAS Kristen Kanaan Jakarta

31. SMAS Kristen Karunia Jakarta

32. SMAS Kristen Ketapang 1 Jakarta

33. SMAS Perguruan Ksatrya

34. SMAS Muhammadiyah 1 Jakarta

35. SMAS Taman Madya 5 Jakarta

36. SMAS Tarsisius 1 Jakarta

37. SMAS Santa Theresia Jakarta

38. SMAN 68 Jakarta

39. SMAN 7 Jakarta

40. SMAN 77 Jakarta

41. SMAN 5 Jakarta

42. SMAN 4 Jakarta

43. SMAN 35 Jakarta

44. SMAS Yapermas Jakarta

45. SMAS YP IPPI Petojo Jakarta

46. SMAN 1 Jakarta

47. SMAN 10 Jakarta

48. SMAN 20 Jakarta

49. SMAN 24 Jakarta

50. SMAN 25 Jakarta

51. SMAN 27 Jakarta

52. SMAN 30 Jakarta

53. SMKS YP IPPI Petojo

54. SMKS Taman Siswa 1 Jakarta

55. SMKS Tama Siswa 3 Jakarta

56. SMKS Taman Siswa 2

57. SMKS Santa Maria Jakarta

58. SMKS ST Theresia

59. SMAS At Taqwa Jakarta

60. SMAS Bunda Mulia Jakarta

61. SMAS Fransiskus 1 Jakarta

62. SMAS PSKD 1 Jakarta

63. SMAS Budi Mulia Jakarta

64. SMA Perkumpulan Mandiri

65. SMAS Universal

66. SMKS Bunda Mulia 1

67. SMKS Farmasi Ditkesad

68. SMKS Farmasi Tunas Bangsa

69. SMKS Strada Jakarta

70. SMAS Santa Ursula

71. SMAS Advent 1 Jakarta

72. MAS Al Muddatsiriyah

73. MAN 3 Jakarta

74. SMAS Hati Suci

75. SMAS Islam Said Na Um Jakarta

76. SMAS Santo Bellarminus Jakarta

77. SMKS Muhammadiyah 5 Jakarta

78. SMKS REX Mundi

79. SMKS Farmasi BPK Penabur

80. SMK Dental Asisten Sekesal Jakarta

81. SMKS Kristen Kanaan

82. MAS Jamiat Kheir

83. SMA Gandhi Memorial Intercontinental School

84. MAS Istiqlal

85. SMTK Bethel Jakarta.

Sekolah dengan kuota 25 persen

Baca Juga: Sebelas SMA Sederajat di Jayapura Bisa Kirimkan 40 Persen Siswa Terbaiknya di SNBP 2024

Berikut daftar sekolah di Jakarta Pusat yang terakreditasi B dan mendapatkan kuota sebanyak 25 persen dalam SNBP 2024:

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

1. SMKS Kampung Jawa Jakarta

2. SMKS Katolik Saint Joseph

3. SMKS Muhammadiyah 10 Jakarta

4. SMKS Jakarta Dua

5. SMKS Said Naum

6. SMKS Al Irsyad

7. SMKS Bethel

8. SMKS Fransiskus 2

9. SMKS Al Ihsan Jakarta

10. SMKS Muhammadiyah 11 Jakarta

11. SMKS Muhammad 2 Jakarta

12. SMKS PGRI 31 Jakarta

13. SMKS PGRI 4 Jakarta

14. SMAS Perguruan Nasional Jakarta

15. SMAS Snato Paulus Jakarta

16. SMAS Muhammadiyah 16 Jakarta

17. SMAS Muhammadiyah 14 Jakarta

18. SMA Mahatma Gandhi School

19. SMAS Triwibawa Jakarta

20. SMKS PSKD 1 Jakarta

21. SMKS Yapermas Jakarta

22. SMAS PSKD 3 Jakarta

23. SMKS Santo Paulus

24. SMKS Strada 1 Jakarta

25. SMKS Al Makmur

26. SMAS Islam Al-Jihad Jakarta

27. SMKS Tunas Harapan

28. SMKS Jayawisata 1 Jakarta

29. SMKS Cempaka

30. MAS Jakarta Pusat

31. MAS Al Qalam

32. SMK Global Multimedia.

Sekolah dengan kuota 5 persen

Sementara itu, empat sekolah lainnya di Jakarta Pusat ini mendapatkan kuota sebanyak 5 persen dalam SNBP 2024, di antaranya:

1. SMKS Poncol (Tidak Terakreditasi)

2. SMAS Dwisaka Jakarta (C)

3. MA An-Nur (C)

4. SMA Kristen Saint John

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.