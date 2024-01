13 Aplikasi Berbahaya yang dapat Mengambil Alih Ponsel Android dari Jauh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aplikasi berbahaya ditemukan di dalam ponsel Android. Peneliti keamanan telah memperingatkan terhadap aplikasi Android yang dapat mengambil alih ponsel cerdas Anda.

Tim Riset Seluler McAfee telah merilis daftar 13 aplikasi dengan backdoor Android yang disebut sebagai Xamalicious. Menurut perusahaan tersebut, perangkat Android dapat terinfeksi dalam dua tahap.

Pertama, aplikasi mencoba mendapatkan hak aksesibilitas dengan rekayasa sosial dan kemudian berkomunikasi dengan server perintah dan kontrol untuk mengevaluasi apakah akan mengunduh payload tahap kedua atau tidak.

"Jika muatan kedua diunduh dan dipasang, maka muatan tersebut mengambil kendali penuh atas perangkat dan berpotensi melakukan tindakan penipuan yang bermotif finansial seperti mengeklik iklan tanpa izin pengguna," menurut laporan perusahaan dikutip dari Gatgets Now.

Menurut perusahaan, aplikasi yang terinfeksi malware menggunakan "social engineering" untuk mendapatkan hak aksesibilitas yang memungkinkan perangkat pengguna berkomunikasi dengan server command-and-control tanpa sepengetahuan pemilik perangkat.

Ketika itu, muatan kedua diunduh ke telepon yang akan mengambil kendali penuh atas perangkat dan berpotensi melakukan tindakan penipuan seperti mengeklik iklan, memasang aplikasi, dan tindakan lain yang bermotif finansial tanpa persetujuan pengguna.

Dikutip dari Times of India, berikut adalah daftar 13 aplikasi berbahaya yang dapat mengambil alih kendali ponsel Android Anda:

-Essential Horoscope for Android

-3D Skin Editor for PE Minecraft

-Logo Maker Pro

-Auto Click Repeater

-Count Easy Calorie Calculator

-Sound Volume Extender

-LetterLink

-NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE &NUMBER PREDICTIONS

-Step Keeper: Easy Pedometer

-Track Your Sleep

-Sound Volume Booster

-Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot

-Universal Calculator

