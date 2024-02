Game Karya Mahasiswa Vokasi UI Unggul dari 200 Partisipan Kompetisi Gamejam Plus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah mengungguli 200 partisipan lainnya, game karya empat mahasiswa Program Studi Produksi Media, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam tim MADH Creative berhasil meraih Runner Up kategori Fan Choice pada kompetisi GameJam Plus Indonesia 2023.

Tim yang terdiri dari Fikri Hasan, Dani Bintang Aprilyanto, Bella Maedevia, dan Rifqi Raditya Dewangga ini menciptakan game yang diberi nama WETANI | Scarecrow In Shot.

Permainan yang diciptakan Fikri dan tim merupakan game 2D pixel yang membawa pemain untuk menembak orang-orangan sawah sebanyak mungkin dan mendapatkan skor. WETANI | Scarecrow In Shoot dapat dimainkan melalui tautan https://madh-creative.itch.io/wetani-2 secara daring melalui PC atau laptop.

GameJam Plus Indonesia 2023 merupakan kompetisi game yang diselenggarakan oleh Indie Game Group Indonesia secara daring sejak Oktober 2023 hingga Februari 2024.

Adapun berbagai tema yang bisa dipilih peserta, yaitu No Plant No Planet; A Blanket and a Joystick Rethink the Classics; Having Fun Casually; dan Based on Real Events.

Fikri mengatakan bahwa game yang mereka ciptakan tersebut masuk ke dalam tema Having Fun Casually dan ditujukan untuk kesenangan semata, serta tidak ada objektivitas.

Aturan bermain yang pada game WETANI, menurut Fikri, yakni pemain akan mendapatkan skor 10 saat berhasil memanah orang-orangan sawah yang melintas. Namun, ketika anak panah tidak berhasil mengenai orang-orangan sawah tersebut, maka nyawa pemain akan berkurang satu.

"Setiap pemain mendapatkan skor kelipatan 10 (10, 20, 30, dan seterusnya), maka pemain akan mendapatkan satu nyawa tambahan. Hambatan lainnya adalah pemain harus menghindari burung yang jatuh dari langit agar tidak mengurangi satu nyawa. Permainan akan berakhir ketika nyawa pemain sudah habis,” kata Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Februari 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kompetisi game tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa Produksi Media dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas, khususnya untuk salah satu fokus media di prodi tersebut, yaitu game.

Fikri menambahkan bahwa keberhasilan timnya didukung dengan mata kuliah yang mereka pelajari di kelas, yaitu Inovasi dan Prinsip Desain Media, yang mengajarkan tentang pengembangan game. "Mulai dari segi programming, artist, desain, serta publikasi game," katanya.

Permainan WETANI | Scarecrow In Shoot terinspirasi dari Doodle Champion Island Games oleh Google. Tim MADH Creative berupaya membuat game bertema panah dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan tema yang ingin mereka buat.

Direktur Program Pendidikan Vokasi Padang Wicaksono, mengapresiasi prestasi yang diraih Fikri dan tim. Menurutnya, keberhasilan tim MADH Creative menunjukkan bahwa implementasi kurikulum berbasis praktik kepada mahasiswa Vokasi UI terbukti berhasil.

“Kreativitas dan inovasi yang dibangun dalam bentuk permainan ciptaan mahasiswa Vokasi UI menjadi bukti bahwa mereka sudah siap untuk terjun ke industri kreatif dan bersaing secara nasional hingga ke level internasional. Saya menunggu karya lain dari mahasiswa Vokasi UI di ajang dalam maupun luar negeri,” ujar Padang.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.