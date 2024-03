Heboh Gerhana Matahari Total 8 April 2024, Bisakah Dilihat dari Indonesia?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prediksi gerhana matahari total pada 8 April 2024 menjadi sorotan bagi para pengamat langit dan pecinta astronomi di seluruh dunia.

Bagi banyak orang, gerhana matahari total ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu, karena kejadian langka ini akan memberikan pengalaman astronomi yang tak terlupakan.

Dikutip dari NPR, gerhana matahari terjadi saat bulan melintas tepat di depan matahari pada siang hari. Gerhana matahari total berarti bulan melintas hingga menutupi matahari sepenuhnya yang menyebabkan siang hari di daerah tertentu menjadi gelap.

Jalur Lintasan Gerhana Matahari

Gerhana matahari total pada 8 April 2024 akan dimulai dari Samudra Pasifik, kemudian melintasi Meksiko, Amerika Serikat bagian timur, dan berakhir di Nova Scotia, Kanada. The National Aeronautics and Space Administration (NASA) memperkirakan 99 persen orang yang tinggal di AS akan dapat melihat gerhana sebagian atau total.

Di Amerika Serikat, jalur lintasannya melintasi beberapa negara bagian, termasuk Texas, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire, dan Maine. Ini menjadi kesempatan langka bagi masyarakat di wilayah tersebut untuk menyaksikan fenomena alam yang menakjubkan ini.

Dilansir dari situs NASA, gerhana kemudian akan keluar dari benua Amerika Utara di pantai Atlantik Newfoundland, Kanada, pada pukul 17:16 Newfoundland Daylight Time (NDT).

Diperkirakan 31 juta orang tinggal di lahan yang membentang dari Maine hingga Texas di mana orang akan dapat melihat gerhana total. Mereka yang berada di luar "jalur total" ini akan melihat gerhana sebagian, di mana bulan menghalangi sedikit hingga hampir seluruh matahari.

Keunikan Gerhana Matahari 8 April

Gerhana matahari total menjadi begitu menarik karena kejadian langka ini akan membenamkan sebagian kecil daratan dalam kegelapan di tengah hari. Hal ini menjadi pengalaman astronomi yang tak terlupakan dan sangat diantisipasi oleh jutaan orang.

Fenomena ini akan menjadi lebih terlihat dibandingkan gerhana matahari total sebelumnya, dan jalur lintasannya akan melintasi lebih banyak tempat di Amerika Serikat.

Apakah Bisa Dilihat dari Indonesia?

Sayangnya, gerhana matahari total pada 8 April 2024 tidak akan terlihat dari Indonesia. Jalur lintasannya berada jauh di sebelah utara, melewati Amerika Utara. Meskipun begitu, bagi para penggemar astronomi, masih ada cara untuk menyaksikan gerhana matahari ini.

Beberapa opsi termasuk menonton siaran langsung atau live streaming peristiwa gerhana matahari total yang disiarkan dari wilayah yang terkena dampak di Amerika Serikat.

Meskipun tidak bisa dilihat dari Indonesia, fenomena ini tetap menjadi pembicaraan hangat karena keindahannya. Bagi yang berada di wilayah yang terkena dampak, pastikan untuk menyaksikan gerhana matahari total ini dengan aman dan bersiap-siap untuk pengalaman luar biasa yang tak terlupakan.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | ANWAR SISWADI | USA TODAY

