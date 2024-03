Gerhana Matahari Total 8 April: Pejabat Texas Minta Warga Timbun Makanan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pejabat di satu negara bagian yang berada di jalur gerhana matahari total pada 8 April menyarankan warganya untuk menimbun makanan dan bahan bakar menjelang gerhana matahari total.

Dalam sebuah wawancara dengan KXAN di Austin, Texas, sebagaimana dikutip situs Al.com, 15 Maret 2024, Mike Jones, pejabat Kantor Layanan Darurat di Hays County, Texas, mengatakan daerah tersebut memperkirakan ribuan pengunjung akan datang untuk melihat gerhana.

Untuk bersiap menghadapi kerumunan, Jones menyarankan warga untuk menimbun bahan makanan dan mengisi bahan bakar. Jika mereka keluar pada hari terjadinya gerhana, ia menyarankan warga bersabar.

Menurut situs web kabupaten tersebut, penduduk harus bersiap menghadapi kemacetan lalu lintas dan keramaian, serta kemungkinan tertundanya tanggap darurat, gangguan pada layanan seluler, dan masalah dengan mesin kartu kredit karena masuknya orang.

Travis dan Kendall, wilayah yang berdekatan dengan Hays, telah mengeluarkan deklarasi bencana menjelang gerhana untuk memberikan dana bagi penegakan hukum tambahan.

Jalur gerhana total – gerhana matahari total terakhir yang terlihat dari AS hingga tahun 2044 – akan dimulai di Meksiko dan melintasi Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, New York, Pennsylvania, Vermont, New York Hampshire dan Maine sebelum menuju Atlantik Utara. Sebagian kecil wilayah Kentucky, Michigan, dan Tennessee juga akan mengalami hampir keseluruhan gerhana.

Menurut NASA, gerhana matahari total terjadi ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi sehingga menutupi wajah matahari. Masyarakat yang berada di jalur totalitas akan mengalami gerhana matahari total, artinya langit akan menjadi gelap seperti fajar atau senja. Jika cuaca memungkinkan, orang-orang di sepanjang jalur gerhana total akan melihat mahkota matahari, atmosfer luar kita, yang biasanya tertutup oleh terangnya matahari.

Bergantung pada seberapa dekat Anda dengan jalur gerhana total akan menentukan apa yang akan Anda lihat dan berapa lama hal itu akan berlangsung. Durasi gerhana total terlama adalah 4 menit, 28 detik, di dekat Torreón, Meksiko. Sebagian besar tempat di sepanjang jalur totalitas akan melihat sinar matahari terhalang antara 3,5 dan 4 menit.

