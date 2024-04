UGM Raih 25 Bidang Ilmu Peringkat QS WUR 2024, Apa Itu?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Gadjah Mada atau UGM mencatatkan prestasi di QS Quacquarelli Symonds (QS) atau lembaga pemeringkatan perguruan tinggi kelas dunia kembali merilis QS World University Rankings (WUR) untuk 2024. Selain mengurutkan peringkat perguruan tinggi kelas dunia, QS juga mempublikasikan peringkat berdasarkan bidang ilmu atau QS WUR by Subject 2024.

Sebelumnya, QS mempublikasikan 54 bidang ilmu. Namun, tahun ini, angka tersebut meningkat menjadi 55 bidang ilmu (subject) dalam 5 bidang (broad subject). Dilansir dari laman resmi Universitas Gadjah Mada, UGM menempati peringkat 263 dunia berdasarkan QS WUR 2024.

Selain itu, UGM menempati peringkat 178 dunia pada bidang Social Sciences and Management, peringkat 272 pada bidang Art and Humanities, peringkat 316 pada bidang Engineering and Technology, dan peringkat 451-500 pada bidang Life Science and Medicine.

Tak hanya itu, UGM juga menempatkan 25 bidang ilmu di QS by Subjects pada 2024. Penempatan ini meningkat dari tahun sebelumnya. Terdapat pula 2 bidang di UGM yang baru masuk dalam QS by Subjects tahun ini, yakni History dan Physics and Astronomy.

Adapun, dari 25 bidang ilmu yang masuk pemeringkatan QS WUR By Subject 2024 tersebut, bidang Antropologi dan Theology, Divinity & Religious Studies berhasil masuk dalam peringkat 51-100 dunia.

Selain dua bidang tersebut, Development Studies dan Social Policy and Administration menempati peringkat 101-130 dunia. Kemudian, Geography menempati peringkat 101-150 dunia. Tak berhenti di situ, di peringkat 151-200 terdapat Arkaeologi, Modern Language, Accounting and Finance, Politics and International Studies, serta Agriculture and Forestry.

Beberapa bidang lain, seperti History menempati peringkat 201-230, Economics and Econometrics, Business and Management Studies, Sociology, dan Law menempati peringkat 201-250.

Apa itu QS World University Rankings (WUR)?

QS WUR adalah perbandingan peringkat perguruan tinggi dan universitas yang disusun oleh Quacquarelli Symonds (QS), sebuah firma analisis pendidikan tinggi yang menawarkan data, keahlian, dan solusi yang untuk sektor pendidikan tinggi global.

Dilansir dari laman qs.com, disebutkan bahwa QS bekerja sama dengan universitas dan sekolah bisnis untuk mengidentifikasi, membentuk dan menyampaikan strategi pendidikan tinggi yang membantu setiap institusi mencapai tujuan dan aspirasinya.

QS sendiri memiliki kantor pusat di London dan cabang di Eropa, Asia, dan Amerika. Mulanya, QS bekerja sama dengan majalah Times Higher Education (THE) dengan nama Times Higher Education–QS World University Rankings yang diterbitkan antara 2004 dan 2009.

Pemeringkatan dari QS terdiri dari:

QS Rankings By Subject

Pemeringkatan yang mengidentifikasi universitas-universitas di dunia dalam bidang studi individual. Pada 2024, QS Rankings By Subject menampilkan 55 mata pelajaran individual di lima bidang studi yang luas. 1.559 institusi telah diperingkat dalam mata pelajaran ini tahun ini dengan 64 universitas baru. QS Sustainability Rankings

Pemeringkatan ini menggunakan metodologi yang terdiri dari indikator-indikator yang dirancang untuk mengukur kemampuan suatu institusi dalam mengatasi tantangan lingkungan, sosial, dan tata kelola terbesar di dunia. Pada 2024, pemeringkatan ini menampilkan hampir 1.400 universitas dari seluruh dunia. QS Best Student Cities

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keterjangkauan, keinginan, dan pendapat mahasiswa, peringkat QS Best Student Cities memberikan gambaran umum tentang tempat terbaik untuk tinggal dan belajar di seluruh dunia. QS Business Masters Rankings

Pemeringkatan master bisnis ini memberikan daftar lengkap sekolah bisnis terbaik untuk mempelajari program master khusus. Informasi mengenai peringkat ini dapat ditemukan di situs TopMBA.com. QS Global MBA Rankings

Pemeringkatan MBA penuh waktu tahun ini memberikan daftar lengkap sekolah bisnis terbaik untuk belajar MBA. Pada 2024, pemeringkatan ini diuraikan berdasarkan wilayah dalam program MBA penuh waktu terbaik di belahan dunia tertentu. Informasi mengenai peringkat ini dapat ditemukan di situs TopMBA.com. QS International Trade Rankings

Pemeringkatan ini mengeksplorasi program-program yang meningkatkan keterampilan mahasiswanya untuk berkarir di perdagangan internasional, menggunakan kriteria yang menilai universitas berdasarkan konten program, praktik pengajaran inovatif, dan cara universitas mempersiapkan mahasiswanya untuk bekerja.

