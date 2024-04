7 Game Ini Sajikan Petualangan Samurai dan Adu Pedang, Cocok untuk Fans Rise of Ronin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rise of Ronin, role-playing game (RPG) berlatar Jepang klasik kembali membangkitkan gairah para penggemar game petualangan samurai. Permainan itu diluncurkan secara eksklusif untuk Playstation 5 atau PS5 pada 22 Maret lalu.

Para gamer memainkan peran yang menantang lantaran harus bertahan hidup dalam gejolak perang sebagai Ronin—istilah untuk samurai yang kehilangan tuannya. Sang Ronin berpetualang dan menghadapi tantangan di setiap level. Para pemain bisa mengembangkan kemampuan karakternya dari setiap lawan yang ditemui.

Rise of The Ronin sebenarnya bukan genre baru. Beberapa game dari era sebelumnya juga memiliki tema dan bentuk permainan yang serupa. Jika anda cocok dengan Rise of Ronin, deretan game tersebut tentunya akan memberikan kesan yang bagus.

Dirangkum dari Game Rant, berikut tujuh rekomendasi game bertema samurai dan sejenisnya yang tak kalah menarik untuk dimainkan.

1. Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima tersedia di PS4 dan PS5. Game ini dirilis pada 17 Juli 2020 dan dikembangkan oleh Sucker Punch Productions asal Amerika Serikat. Permainan berkonsep open-world itu memakai latar Jepang pada masa invasi Mongol.

Karakter utama game ini adalah samurai bernama Jin Sakai yang berjuang mempertahankan wilayahnya dari para penjajah. Selain menantang, gameplay atau alur permainan ini juga memiliki grafis ultra.

2. Sekiro: Shadows Die Twice

Game action-adventure yang dikembangkan oleh From Software ini meluncur pada 22 Maret 2019. Sekiro: Shadows Die Twice ini tersedia di PS4, PC atau komputer, serta Xbox One. Para pemain disuguhi latar belakang Jepang di masa Sengoku. Para pemain game ini berperan sebagai shinobi yang ditugaskan melindungi seorang anak muda bernama Kuro.

3. Samurai Warriors 5

Samurai Warriors 5 seri terbaru yang dikembangkan oleh Omega Force. Permainan ini tersedia untuk PC, PS4, Switch dan Xbox One. Memiliki banyak karakter pilihan dan senjata, Samurai Warriors 5 bisa membangkitkan gairah gamer untuk tetap bertahan di video game ini.

4. Wo Long: Fallen Dynasty

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Wo Long: Fallen Dynasty adalah game action RPG rilisan tahun lalu yang pengembangnya sama dengan Rise of The Ronin. Bedanya, Fallen Dynasty memakai nuansa Tiongkok pada masa tiga kerajaan.

Alur atau gameplay permainan ini mirip dengan Sekiro: Shadows Die Twice. Pencipta Fallen Dynasty menyediakan level yang ringan bagi pemula yang baru mencoba game ini. Game ini bisa dimainkan di PS5, PS4, Xbox serta PC.

5. Bushido Blade

Dirilis pada 1997, Bushido Blade sudah tergolong game klasik yang tersedia di PS1, namun masih cocok untuk dimainkan di masa kini. Mengingat permainan ini sudah kuno, grafik dan gameplay Bushido Blade sudah tertinggal jauh dari game anyar beredar di pasaran.

Kendati demikian, tema dan latar belakang dari Bushido Blade ini mirip dengan Rise of The Ronin. Dengan pertarungan pedang, karakter diharuskan bertahan hidup hingga akhir permainan.

6. Way of the Samurai

Way of the Samurai yang dirilis pada 2002. Game ini juga termasuk RPG berlatar Jepang pada zaman Edo. Pemain dapat memilih untuk menjadi samurai, ronin, bahkan penjahat. Way of the Samurai terkenal dengan gameplay yang bebas dan sistem pertarungan yang realistis.

7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Game ini tidak berlatar Jepang, namun menawarkan gameplay yang juga mirip dengan Rise of Ronin, terutama dalam hal pertarungan dan eksplorasi. Seri Zelda ini dirilis pada 2017. Nuansa action-adventure akan mengingatkan kita pada sederet game petualangan samurai. Breath of the Wild terkenal karena visual open world yang luas dan indah, juga karena gameplay yang lebih bebas.

Pilihan Editor: Fallout Versi Live Action, Cerita Soal Tutup Botol Hingga Radiasi Nuklir