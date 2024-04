Cara Melihat Receiptify Spotify untuk Mengetahui Musik yang Sering Diputar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini sedang tren orang-orang yang membagikan receiptify Spotify miliknya ke berbagai plaftorm media sosial. Tak heran jika banyak yang ingin mengetahui cara melihat receiptify Spotify-nya.

Sebagai salah satu platform musik populer, Spotify menyediakan banyak lagu yang dapat didengarkan penggunanya sehingga dapat menikmati musik dari berbagai genre di seluruh dunia.

Nah, sebelum melangkah ke tata cara melihat receiptify Spotify, ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa sih itu receiptify Spotify.

Receiptify Spotify adalah daftar lagu favorit yang sering Anda putar, namun dibuatkan menyerupai struk belanja.

Karena sedang menjadi tren, pengguna media sosial pun rame-rame mengunggah receiptify Spotify miliknya untuk menampilkan daftar lagu favorit mereka dengan cara yang unik dan beda dari biasanya.

Agar lebih mengetahui cara melihat receiptify Spotify, berikut ini informasinya untuk Anda.

Cara Melihat Receiptify Spotify

Cara melihat receipritfy Spotify cukup mudah dilakukan. Anda hanya perlu memastikan memiliki jaringan internet karena untuk melihat receiptify Spotify harus dilakukan lewat browser. Adapun caranya, yakni sebagai berikut.

1 Masuk ke browser lalu kunjungi link receiptify Spotify berikut ini https://receiptify.herokuapp.com/

2. Setelah itu, pilih menu Spotify. Jika sudah, lanjutkan dengan login akun Spotify. Pastikan Anda telah memiliki akun Spotify, ya.

3. Selanjutnya, setelah login di akun Anda kemudian akan muncul receiptify yang menampilkan daftar lagu favorit yang sering Anda putar.

Ada 3 pilihan yang tersedia. Anda bisa melihat daftar lagu yang sering diputar selama 1 bulan, 6 bulan hingga satu tahun. Untuk melihatnya, Anda tinggal mengklik opsi “Last Month, “Last 6 Years” atau “Last Year”

Tak hanya daftar lagu yang sering diputar, Anda juga dapat melihat daftar artis favorit, genre favorit dan banyak pilihan lagi. Anda bisa memilihnya sesuai keinginan.

Receiptify Spotify juga menyediakan opsi untuk melihat 10 lagu favorit atau 50 lagu favorit Anda

4. Terakhir, jika receiptify Spotify sudah ditampilkan, Anda bisa mengunduhnya dengan mengklik tombol unduh, lagu receiptify Spotify akan tersimpan di galeri Anda.

Inilah 4 cara mudah melihat receiptify Spotify. Cukup mudah, bukan?

Cara Melihat Daftar Lagu Spotify Lewat Website Lain

Selain menggunakan website Receiptify Anda juga dapat melihat daftar lagu favorit di akun Spotify Anda melalui 2 website berikut ini.

1. How Bad is Your Spotify

Sama seperti website Receiptify, How Bad is Your Spotify akan menampilkan lagu favorit Anda kemudian menganalisa lagu-lagu tersebut.

Caranya, kunjungi wesbiite How Bad is Your Spotify, lalu login menggunakan akun spotify Anda. How Bad Is Your Spotify akan menampilkan dan menganalisis lagu-lagu yang sering Anda putar.

Website tersebut juga akan mengomentari selera musik Anda, namun hanya untuk seru-seruan saja, ya.

2. Favorite Music Guru

Jika Anda hanya ingin melihat daftar lagu yang sering diputar, Anda bisa menggunakan website Favorit Music Guru

Favorit Music Guru akan menampilkan daftar lagu yang sering Anda dengarkan di Spotify. Akan tetapi, tidak seperti Receipify yang bisa download atau seperti How Bad is Your Spotify yang menganalisis lagu favorit, website Favorit Music Guru hanya menampilkan daftar lagu.

Jika ingin mencobanya, silakan buka favoritemusic.guru di brwoser. Setelah itu, Anda bisa login menggunakan akun Spotify.

Demikianlah informasi mengenai cara melihat reciptify Spotify. Semoga membantu, ya,

AULIA ULVA

