Pameran Teknologi Ruang Angkasa di Amerika, Seperti Apa Acaranya?

TEMPO.CO, Jakarta -Industri ruang angkasa atau antariksa kembali diadakan Space Tech Expo USA 2024 di Long Beach Convention Center, California Selatan, Amerika Serikat.

Pameran yang berlangsung telah berlangsung pada 14-15 Mei 2024, menjadi ajang bagi para pelaku industri, pakar, dan antusias untuk melihat dan mempelajari berbagai teknologi dan tren terbaru dalam bidang eksplorasi ruang angkasa.

Tentang Pameran Teknologi Ruang Angkasa

Dikutip dari Antara, acara yang berlangsung selama dua hari itu diikuti oleh 250 lebih ekshibitor, 50 lebih pembicara, dan 3.500 peserta.

Berbagai teknologi mutakhir di bidang manufaktur luar angkasa, layanan pengujian ruang angkasa, komponen dan sistem rekayasa untuk pesawat luar angkasa, wahana peluncur, dan program satelit dipamerkan dalam acara ini.

Perwakilan dari berbagai perusahaan terkemuka di industri luar angkasa hadir untuk membagikan keahlian mereka, termasuk Virgin Galactic, Deloitte, Material Impact, Porsche Consulting GmbH, Space Forge US, dan Lockheed Martin.

Pada gelaran tahun ini, Space Tech Expo USA menghadirkan Konferensi Teknologi baru yang melengkapi Konferensi Industri yang telah sukses di tahun-tahun sebelumnya.

Dikutip dari Metal AM, Space Tech Expo USA menghadirkan Paviliun Jerman yang menampilkan berbagai perusahaan teknologi luar angkasa terkemuka dari Jerman, seperti Airbus Defence and Space GmbH, embedded brains GmbH & Co. KG, Fraunhofer Aviation & Space, OHB System AG, dan Reflex Aerospace GmbH.

Selain itu, platform B2B Matchmaking kembali hadir untuk memfasilitasi pertemuan tatap muka antar peserta di ruang pameran Space Tech Expo USA. Platform ini memungkinkan para peserta untuk menjalin koneksi dan membangun peluang bisnis baru.

ANTARA | PEOPLE

