Ranking QS WUR 2025 Dirilis, UI Melejit ke Posisi 206 dari Sebelumnya 237

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia (UI) kian memantapkan posisi sebagai yang terbaik di Indonesia. Ranking UI itu dipublikasikan oleh Quacquarelli Symonds (QS) pada QS World University Rankings (QS WUR) 2025, Selasa, 4 Juni 2024, saat acara QS EduData Summit 2024 di Washington, D.C. Peringkat global UI melejit dari 237 pada tahun sebelumnya menjadi 206, atau peringkat 8 di Asia Tenggara.

Rektor UI Ari Kuncoro mengatakan bangga atas prestasi ini. “UI mengalami kenaikan peringkat pada QS World University Rankings selama empat tahun terakhir. Tahun 2022 hingga 2025, UI mengalami kenaikan peringkat berurut-turut, yakni 290, 248, 237, hingga 206. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika UI yang telah berjuang hingga kita berada di posisi ini,” ujar Ari melalui keterangan tertulis, Rabu, 5 Juni 2024.

Seperti tahun sebelumnya, QS menetapkan sembilan indikator pada pemeringkatan ini, yang meliputi Academic Reputation, Citations per Faculty, Employer Reputation, Faculty Student Ratio, International Faculty, International Students, Employment Outcomes, International Research Network, dan Sustainability.

Dari keseluruhannya, UI mengalami kenaikan untuk empat indikator, yakni Employer Reputation, Academic Reputation, International Faculty, dan Faculty Student Ratio. Adapun skor UI untuk Employer Reputation, Employment Outcomes, dan International Students menduduki peringkat 1 di Indonesia.

UI mengalami peningkatan skor pada Academic Reputation dan Employer Reputation—dengan kenaikan berturut-turut 50,5 menjadi 53,8 dan 73 menjadi 79,2. Hal tersebut menandai peningkatan persepsi global terhadap UI dan pengakuan yang lebih luas terhadap kualitas lulusannya.

Sementara itu, kenaikan signifikan UI pada skor International Faculty—dari 75,8 menjadi 88,3—merefleksikan kemajuan UI dalam globalisasi tenaga pengajar. Sementara peningkatan skor pada Faculty Student Ratio—dari 50,4 menjadi 55,7—merepresentasikan komitmen UI terhadap pengajaran yang lebih interaktif terhadap mahasiswa.

Kepala Biro Transformasi, Manajemen Risiko, dan Monitoring Evaluasi (TREM), Vishnu Juwono, hadir mewakili UI pada acara QS EduData Summit 2024 dan mempresentasikan materi berjudul “Addressing Higher Education Challenges in Southeast Asia Amidst the Artificial Intelligence Era and the Urgency of Digital Transformation”.

Dalam keterangannya, ia mengatakan, “Pencapaian UI di QS WUR 2025 adalah momen bersejarah karena ini merupakan pencapaian ranking tertinggi sejak 15 tahun lalu berhasil meraih posisi 210 besar dunia. Semoga UI ke depannya bisa meraih posisi 200 perguruan tinggi terbaik dunia versi QS WUR," katanya.

Tahun ini, QS mengevaluasi 5.663 universitas yang berasal dari 106 wilayah. Dari seluruh universitas tersebut, QS merilis penilaian terhadap lebih dari 1.500 institusi dengan 21 peserta baru. Pada edisi ke-21 ini, penilaian pemeringkatan menekankan pada kelayakan kerja dan keberlanjutan, serta didasarkan pada analisis 17,5 juta makalah akademis dan pendapat ahli lebih dari 240.000 dosen akademik dan pemberi kerja.

Selain itu, pada edisi 2025, QS WUR juga melakukan perubahan dalam metodologi yang memprioritaskan isu-isu terkait mahasiswa, seperti keberlanjutan dan kelayakan kerja. Perubahan inovatif tersebut sekaligus menggarisbawahi pertumbuhan pengaruh dan komitmen QS untuk beradaptasi dengan perubahan lanskap sektor pendidikan tinggi.

