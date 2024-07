Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Situs peluncuran pesawat ruang angkasa komersial pertama Cina siap beroperasi di Provinsi Hainan, Cina selatan, Ahad, 30 Juni 2024, setelah menyelesaikan latihan simulasi peluncuran roket menggunakan dua landasan peluncurannya. Kabar ini dirilis kantor berita Cina, Xinhua.

Menurut Hainan International Commercial Aerospace Launch Co., Ltd. (HICAL), yang membangun dan mengoperasikan lokasi peluncuran, latihan dilakukan menggunakan landasan peluncuran, termasuk penyemprotan air dan pendinginan sistem, serta uji pemasangan lengan pengangkat roket.

Setelah penilaian, HICAL mengonfirmasi bahwa situs tersebut bisa beroperasi untuk misi peluncuran.

HICAL didirikan oleh pemerintah provinsi Hainan, China Aerospace Science and Technology Corporation, China Aerospace Science and Industry Corporation, dan China Satellite Network Group Co., Ltd., Juni 2022.

Situs peluncuran ini memiliki perkiraan investasi sebesar 4 miliar yuan (sekitar 560 juta dolar AS) dan terletak di lepas pantai Kota Wenchang. Situs peluncuran ini diposisikan pada garis lintang 20 derajat utara, sehingga mendapatkan keuntungan dari garis lintang rendah, yang meningkatkan kapasitas muatan roket dan mengurangi biaya peluncuran.

Dibandingkan dengan lokasi peluncuran di darat, lokasi peluncuran di pantai dinilai lebih nyaman dan aman karena roket besar dapat diangkut ke lokasi dengan kapal, yang sangat penting untuk layanan peluncuran komersial. Pelabuhan baru khusus sedang direncanakan pembangunannya oleh pemerintah provinsi Hainan.

Lokasi pesisir juga memberi HICAL keuntungan dalam pemulihan roket yang dapat digunakan kembali setelah peluncuran. Perusahaan ini bekerja sama dengan pengembang roket komersial untuk melakukan eksperimen terkait pendaratan vertikal dan pengambilan roket dari laut.

Lokasi peluncuran tersebut dirancang dengan dua landasan peluncuran untuk roket berbahan bakar cair dan dua lainnya untuk roket berbahan bakar padat, dengan landasan peluncuran No. 1 dan No. 2 masing-masing selesai pada Desember 2023 dan Juni 2024.

Landasan No.1 dirancang untuk Long March-8, roket pembawa medium-lift generasi baru Cina. Landasan No. 2 mampu meluncurkan berbagai jenis roket dengan berbagai diameter dari perusahaan roket komersial. Setiap landasan memiliki kapasitas tahunan sebanyak 16 peluncuran.

Sistem pasokan propelan dan gas di lokasi peluncuran mampu mengisi bahan bakar dan memasok oksigen cair, hidrogen cair, minyak tanah, dan metana.

Menurut Xinhua, industri luar angkasa komersial dimasukkan dalam laporan kerja pemerintah Cina untuk pertama kalinya pada tahun ini. Industri ini terdaftar sebagai salah satu "industri berkembang dan industri berorientasi masa depan" yang rencananya akan dikembangkan oleh pemerintah.

Menurut buku biru sains dan teknologi kedirgantaraan Cina tahun 2023, negara ini telah menyelesaikan 26 peluncuran komersial pada tahun 2023, atau mencakup 39 persen dari total jumlah peluncurannya.

Pasar ruang angkasa komersial Tiongkok telah mempertahankan pertumbuhan pesat sejak 2015, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 20 persen dari tahun 2017 hingga 2024. Diperkirakan nilai pasarnya akan mencapai sekitar 2,34 triliun yuan pada 2024.

