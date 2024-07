Game Watch Dogs akan Diadaptasi Menjadi Film

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah satu dekade, berjalan produksi film adaptasi game Watch Dogs. Ubisoft, perusahaan pengembang game ini, mengumumkan dimulainya produksi pada 3 Juli 2024 melalui X.

New Regency, selaku rumah produksi yang akan menggarap film ini mengumumkan pada 5 Juli 2024,Tom Blyth, yang dikenal dari film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, dan Sophie Wilde, yang terkenal melalui film horor Talk to Me, akan membintangi film Watch Dogs.

Disutradarai oleh Mathieu Turi (The Deep Dark), film Watch Dogs ditulis oleh Christie LeBlanc (penulis film Oxygen di Netflix) dengan revisi dari Victoria Bata. Margaret Boykin dari Ubisoft Film & Television bersama Yariv Milchan dan Natalie Lehmann dari New Regency akan menjadi produser film ini.

Tentang Watch Dogs

Dikutip dari Engadged, sejak pertama kali diperkenalkan pada E3 2012, Watch Dogs telah memikat perhatian dengan konsep dunia terbuka yang mengedepankan aksi hacker. Rumor mengenai adaptasi film sudah beredar sebelum permainan ini dirilis.

Setelah pertama kali diumumkan pada 2016 di konferensi pers Sony GamesCom, perkembangan proyek ini sering kali terhenti dan hanya memberikan sedikit informasi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Waralaba Watch Dogs telah meluncurkan tiga permainan utama sejak 2014. Permainan pertama yang berjudul Watch Dogs memperkenalkan pemain Aiden Pearce, seorang hacker vigilante di Chicago yang menggunakan keahlian teknologinya untuk mengendalikan infrastruktur kota, kamera, dan perangkat elektronik lainnya.

Watch Dogs 2 yang dirilis pada 2016 mengubah latar ke San Francisco dan memperkenalkan karakter utama baru, Marcus Holloway. Permainan ini dengan tema yang lebih berwarna dan menyenangkan, namun tetap mempertahankan elemen hacking yang menjadi ciri khas seri ini.

Watch Dogs: Legion yang dirilis pada 2020 mengambil latar di London yang distopia. Pemain bisa mengendalikan berbagai karakter dengan kemampuan unik untuk melawan rezim yang menindas.51575957.

Pilihan Editor: Versi Remake Game Assassin's Creed akan Diluncurkan