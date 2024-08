Profil University of Pennsylvania Tempat Erina Gudono dapat Beasiswa, Kaesang: Mas Sangat Bangga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Erina Gudono, istri dari Kaesang Pangarep, kembali mencatatkan prestasi yang membanggakan. Wanita yang juga merupakan finalis Puteri Indonesia 2022 ini telah diterima dalam program S2 Master of Science di Fakultas Social Policy and Practice (SP2) di University of Pennsylvania, salah satu universitas terkemuka di Amerika Serikat. Selain itu, Erina juga berhasil meraih beasiswa parsial untuk melanjutkan studinya.

University of Pennsylvania atau yang lebih dikenal dengan sebutan UPenn, adalah universitas swasta yang berlokasi di Philadelphia, Pennsylvania.

Didirikan pada tahun 1740, Penn merupakan salah satu universitas tertua di Amerika Serikat dan termasuk dalam kelompok Ivy League, yang terdiri dari delapan universitas swasta tertua dan paling prestisius di AS. Ivy League dikenal dengan standar akademis yang tinggi dan jaringan alumni yang kuat, menjadikan lulusannya sangat dihormati di berbagai bidang.

Universitas ini adalah salah satu dari sembilan perguruan tinggi kolonial yang didirikan sebelum Deklarasi Kemerdekaan AS, dengan Benjamin Franklin sebagai pendiri dan presiden pertama. Franklin mengadvokasi pendirian lembaga pendidikan yang melatih pemimpin dalam berbagai bidang.

Meskipun Penn sering dianggap sebagai institusi pendidikan tinggi tertua keempat di AS, beberapa universitas lain menantang klaim tersebut, menjadikannya secara umum sebagai institusi pendidikan tinggi tertua kelima di negara ini. Sejarah panjang dan tradisi akademik yang kuat membuat Penn menjadi tujuan yang sangat diidamkan bagi banyak mahasiswa internasional.

Saat ini, sekitar 24.107 mahasiswa terdaftar di universitas ini. Penn menawarkan berbagai program melalui sekolah-sekolahnya, termasuk Komunikasi, Pendidikan, Hukum, Seni & Sains, Kedokteran Gigi, Desain, Teknik dan Sains Terapan, Kedokteran, Keperawatan, Kebijakan dan Praktek, Kedokteran Hewan, dan Sekolah Bisnis.

Setiap sekolah memiliki reputasi yang sangat baik di bidangnya masing-masing, dan banyak program studi di Penn yang menempati peringkat atas dalam berbagai survei dan penilaian akademik internasional.

Sebagai institusi pendidikan yang sangat dihormati, University of Pennsylvania juga dikenal dengan fasilitas penelitiannya yang canggih dan inovatif. Mahasiswa di Penn memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai proyek penelitian yang didanai dengan baik, baik di tingkat sarjana maupun pascasarjana. Ini memberikan mereka pengalaman praktis yang sangat berharga dan mempersiapkan mereka untuk karir yang sukses di masa depan.

Fakultas Social Policy and Practice (SP2) di Penn merupakan fakultas yang fokus pada studi tentang kebijakan sosial dan praktiknya. Fakultas ini menawarkan program studi yang beragam, mulai dari kebijakan sosial, kesejahteraan anak, hingga studi tentang organisasi nirlaba.

Dalam unggahan terbarunya, Kaesang Pangarep membagikan foto Erina yang memegang tiga lembar kertas. Dua lembar kertas di belakang bertuliskan Columbia University, sedangkan kertas di depan bertuliskan University of Pennsylvania. Foto tersebut diiringi dengan keterangan yang penuh kebanggaan dari Kaesang.

"Adekku sayang tercinta, Mas sangat bangga dan bahagia awal tahun ini adek diterima di School of Social & Practice di University of Pennsylvania, kampus Ivy League yang juga merupakan tempat belajar tokoh-tokoh seperti Elon Musk, Warren Buffett, dan Donald Trump. Ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan ketekunanmu selama ini," tulis @kaesangp pada Sabtu, 27 Juli 2024.

