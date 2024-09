Jelang Debat Publik Calon Rektor UI 2024-2029, Apa Target Tiga Kandidat?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga calon rektor Universitas Indonesia (UI) 2024-2029 dijadwalkan melaksanakan debat publik pada Senin mendatang, 23 September 2024. Tiga kandidat terkuat pemimpin baru UI bakal berhadapan pada pukul 09.00 WIB di Balai Sidang, Kampus UI Depok.

Ketiga calon tersebut adalah Ari Fahrial Syam, Heri Hermansyah, dan Teguh Dartanto. Masing-masingnya memilki peran vital di sejumlah fakultas di UI. Ari dari Fakultas Kedokteran, Heri di Fakultas Teknik, sedangkan Teguh Dartanto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah mempresentasikan program yang diusung, mereka bertiga dipilih dari tujuh kandidat terkuat di tahap sebelumnya.

Ari diketahui memaparkan program kerja yang berfokus dalam bidang keuangan dan entrepreneurship. Dalam 100 hari pertama, jika terpilih, dia berencana meluncurkan program riset multidisiplin; mengembangkan blueprint pengabdian masyarakat, serta menyusun jenjang karir untuk dosen dan tenaga kependidikan.

Ada pula rencana penguatan manajemen dokumen dan arsip elektronik, penyusunan strategi komunikasi dan branding internasional. “Serta menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan efisien," katanya melalui keterangan tertulis Kamis, 19 September 2024.

Adapun Heri langsung memaparkan rencana untuk UI selama lima tahun ke depan. Dia menawarkan 5 strategi yang diturunkan menjadi 15 program unggulan. Beberapa yang disebutkan adalah penguatan entrepreneurship, akses dan kualitas pendidikan.

“Kemudian impactful research-innovation-community engagement (RICE), global competitiveness, serta good governance and cultural transformation," tuturnya.

Teguh juga menawarkan 9 rencana strategis pengembangan UI dan 9 program kerja unggulan. Dalam paparannya kepada panelis, dia berfokus pada lima hal utama, mulai dari perubahan organisasi, tata kelola keuangan dan dana abadi, mekanisme dialog dengan mahasiswa, kesejahteraan dosen, serta n pengembangan teknologi informasi.

Salah seorang panelis pemilihan rektor UI 2024-2029, Slamet Edy Purnomo, berharap UI memperoleh seorang rektor yang bisa memimpin reformasi di bidang digital ekonomi. Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini juga menyebut calon rektor harus memiliki komunikasi strategi yang bagus. “Hal tersebut terlihat bagi mereka yang mempunyai jam terbang tinggi,” kata dia.

Penyaringan tujuh kandidar rektor UI 2024-2029 diadakan di Auditorium Gedung Institute for Advancement of Science Technology and Humanity (IASTH), Kampus UI Salemba, pada Rabu, 18 September 2024. Panelisnya beragam, mulai dari anggota Majelis Wali Amanat UI dan dua panelis eksternal, yakni Slamet Edy Purnomo dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2011-2014, Gita Irawan Wirjawan.

