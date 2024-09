Cara Bermain Video Game Super Mario Bros.

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dirilis pada 13 September 1985, Super Mario Bros adalah game platformer ikonik yang diciptakan oleh Nintendo dan dirancang oleh Shigeru Miyamoto. Game ini tak hanya menjadi salah satu video game terlaris sepanjang masa, tetapi juga mengubah cara orang melihat game dan mempengaruhi banyak genre dan judul berikutnya.

Dikutip dari Britannica, Super Mario Bros memperkenalkan pemain kepada Mario, seorang tukang ledeng Italia yang berusaha menyelamatkan Putri Peach dari cengkeraman Bowser, raja kura-kura jahat. Game ini tidak hanya terkenal karena gameplay-nya yang inovatif tetapi juga karena desain level yang cerdik, karakter yang memikat, dan musik yang mudah diingat.

Cara bermain Super Mario Bros

Dalam Super Mario Bros, pemain solo mengemudikan Mario, dan pemain tambahan dapat bermain sebagai Luigi. Permainan ini didasarkan pada serangkaian level side-scrolling, masing-masing diisi dengan musuh mulai dari Goomba yang mirip jamur hingga kura-kura jahat yang dikenal sebagai Koopa Troopas.

Level-level itu berlangsung dalam latar berbeda, beberapa di ruang bawah tanah dan beberapa di atas tanah, dengan pertarungan melawan peniru Bowser di akhir level kastil.

Setelah peniru dikalahkan, penduduk Kerajaan Jamur memberi tahu Mario atau Luigi bahwa sang putri berada di kastil lain. Permainan ini selesai dengan kekalahan Bowser yang sebenarnya dan penyelamatan Putri Toadstool.

Super Mario Bros. membantu NES menjadi sukses besar. Game ini menginspirasi lebih dari 10 sekuel game langsung; kartun televisi, The Super Mario Bros. Super Show! (1989); film aksi langsung, Super Mario Bros. (1993); dan film animasi larisFilm Super Mario Bros (2023).

Kekurangan Super Mario Bros.

1. Kontrol Kaku

Beberapa pemain mungkin merasa bahwa kontrol Mario agak kaku dan kurang responsif dibandingkan dengan game platform modern. Ini bisa membuat beberapa bagian permainan terasa lebih sulit daripada yang diperlukan. Dikutip dari The Gamer, ada beberapa Super Mario yang memiliki kontrol yang aneh, yang buruk mengingat seberapa banyak game tersebut biasanya melakukannya dengan benar.

Super Mario 64 DS mengalami kendala karena menempatkan pemain dalam ruang 3D hanya dengan D-pad untuk bergerak. Ada beberapa power-up yang juga disertai dengan beberapa kontrol aneh. Power-up pegas dalam seri Galaxy sangat aneh dan rumit sehingga permainan menjadi lebih sulit selama bagian tersebut. Menguasai kontrol yang licin di New Super Luigi U juga menantang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

2. Grafik dan Suara Terbatas

Grafik dan efek suara pada NES cukup sederhana jika dibandingkan dengan standar modern. Ini bisa terasa kurang memuaskan bagi pemain yang terbiasa dengan teknologi terbaru. Selain itu selama sebagian besar seri, Mario dan kawan-kawannya tidak diberi pengisi suara. Ada beberapa upaya untuk akhirnya menghidupkan karakter-karakter di Mushroom Kingdom.

Mungkin contoh yang paling menonjol adalah Super Mario Sunshine . Meskipun upaya tersebut valid, pengisi suara yang digunakan buruk, terutama yang berkaitan dengan Bowser. Semua karakter tampak salah, dan Nintendo kemudian memutuskan untuk percaya pada strategi "less is more" untuk pengisi suara, yang paling cocok untuk semua orang.

3. Desain Level yang Terbatas

Meskipun desain levelnya inovatif pada masanya, beberapa pemain mungkin merasa bahwa tingkat variasi dan kompleksitas level terbatas dibandingkan dengan game platformer yang lebih baru. Ini keluhan yang sering diutarakan oleh banyak orang yang tidak menyukai seri Super Mario . Game ini hanyalah game yang sama yang dikemas ulang setiap tahun.

Meskipun hal itu tak berlaku untuk sebagian besar waralaba, hal itu berlaku untuk beberapa game; setidaknya terasa seperti itu. Dengan lingkungan, tantangan, dan musuh yang serupa, sulit untuk merasa bahwa game-game tersebut mencoba hal baru atau bahwa pemain mendapatkan nilai yang bagus. Super Mario 3D World merupakan kelanjutan dari Super Mario 3D Land . Seri New Super Mario Bros menjiplak dirinya sendiri selama bertahun-tahun.

4. Tingkat Kesulitan

Untuk pemain baru, tingkat kesulitan di beberapa bagian permainan dapat menjadi sangat menantang dan mungkin memerlukan beberapa upaya untuk menyelesaikannya, yang bisa membuat frustasi. Dikutip dari New Scientist, analisis kompleksitas komputasional game video, termasuk game dalam seri Mario dan Legend of Zelda, membuktikan bahwa banyak di antaranya termasuk dalam golongan masalah matematika yang disebut NP-hard.

Ini artinya pada level game tertentu, akan sangat sulit untuk mengetahui apakah pemain dapat mencapai akhir. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa masalah sulit dapat dipecahkan dengan memainkan gim.

KAKAK INDRA PURNAMA | IDRIS BOUFAKAR | BRITANNICA | NEW SCIENTIST | THE GAMER

Pilihan editor: Hari Ini 39 Tahun Silam, Video Game Super Mario Bros. Dirilis Nintendo