Galaxy Tab S10 Series dengan Fitur AI Generatif Sudah Tersedia di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung akhirnya secara resmi memperkenalkan lini tablet terbaru mereka yang telah dilengkapi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) generatif yaitu Galaxy Tab S10 series.

Dalam seri ini terdapat dua jenis tablet, yaitu Galaxy Tab S10 Ultra dan Galaxy Tab S10+. Masing-masing memiliki ukuran layar 14,6 inci dan 12,4 inci.

"Galaxy Tab S10 Series adalah tablet Samsung pertama yang langsung dilengkapi dengan fitur AI beserta peningkatannya, dan merupakan anggota terbaru dari keluarga Galaxy AI," kata Head of Galaxy Ecosystems Business Team, Mobile eXperience Business, Samsung Electronics, MC Lee, dalam keterangannya, Jumat, 27 September 2024 yang dilansir Antara.

Galaxy Tab S10 Ultra dan Galaxy Tab S10+ memanfaatkan peningkatan besar dalam kekuatan pemrosesan AI untuk menghadirkan pengalaman pemakaian oleh pengguna yang lebih cepat dan bebas lag.

Tablet ini ditenagai oleh chipset dari Dimensity yaitu MediaTek 9300+. Pilihan konfigurasi memori yang ditawarkan untuk seri ini yaitu RAM 12 GB dan ROM 256 GB serta dukungan memori eksternal hingga 1,5 TB.

Keduanya telah menggunakan panel layar Dynamic AMOLED 2X yang telah anti-reflection dengan refresh rate 120 Hz.

Galaxy Tab S10 series memungkinkan penggunanya mudah memanfaatkan tombol Galaxy AI Key pada Book Cover Keyboard. Pengguna dapat lebih cepat memiliki akses untuk mengetikkan prompt.

Beragam kemampuan AI lainnya yang disematkan dalam tablet ini di antaranya fitur Note Assist dan S Pen intuitif, PDF Overlay Translation, Handwriting Help, Sketch to Image untuk Galaxy Tab S10 Ultra, Circle to Search hingga Air Command with AI di Galaxy S Pen.

Sebagai tablet yang juga dapat berfungsi layaknya PC, Galaxy Tab S10 series memiliki pengeras suara berformasi quad speaker yang telah dilengkapi fitur Dialogue Boost. Sehingga suara pembicaraan saat menelfon atau konferensi video dapat diperkuat di atas kebisingan suara latar belakang dan menghasilkan audio yang benar-benar jelas.

Galaxy Tab S10 series juga menawarkan ketangguhan dengan sertifikasi IP68 dan diperkuat dengan Armor Alumunium yang ditingkatkan, membuatnya lebih tahan benturan dan goresan.

Dua tablet ini memiliki konfigurasi kamera yang sama di bagian belakang dengan 13 MP dan 8MP ultra-wide.

Kamera depannya sedikit berbeda. Untuk Galaxy Tab S10 Ultra hadir dengan dua kamera 12 MP dan 12 MP ultra-wide. Galaxy Tab S10+ hadir dengan satu kamera depan saja dengan 12 MP ultra-wide.

Perbedaan lainnya juga terdapat pada ukuran baterainya. Galaxy Tab S10 Ultra dilengkapi dengan baterai 11.200 mAh, Galaxy Tab S10+ daya baterainya 10.090 mAh. Keduanya didukung dengan pengisian daya cepat 45W.

Baik Galaxy Tab S10 Ultra maupun Galaxy Tab S10+ hanya dirilis dalam satu pilihan warna, yaitu Moonstone Grey. Harga Galaxy Tab S10+ dibanderol mulai dari Rp17.999.000, Galaxy Tab S10 Ultra Rp 20.999.000.

Harga tersebut sudah termasuk S-Pen dan bundling Book Cover Keyboard yang tersedia melalui pre-order hingga 3 Oktober 2024. Pemesanan dapat dilakukan di Samsung.com, Blibli, Eraspace, dan beberapa gerai tertentu.

