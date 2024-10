Canvas Jadi Fitur Baru ChatGPT, Permudah Penulisan dan Pembuatan Coding

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - OpenAI, induk dari ChatGPT, meluncurkan fitur baru bernama "Canvas" di model AI GPT-4o. Inovasi ini merupakan pembaruan besar pertama untuk antarmuka visual ChatGPT sejak dirilis dua tahun lalu.

“Kami memperkenalkan Canvas, antarmuka baru untuk bekerja dengan ChatGPT dalam menulis dan membuat coding atau pemrograman yang melampaui obrolan sederhana,” tulis OpenAI dalam laman resminya, yang dikutip Kamis, 10 Oktober 2024.

Antaramuka ini dibuka di jendela terpisah, agar memberi lebih banyak ruang untuk menciptakan dan menyempurnakan ide. Di sisi kiri layar, pengguna akan melihat kotak percakapan untuk ChatGPT. Sementara di sisi kanan, pengguna akan melihat Canvas berupa bilah putih yang lebih lebar.

Fitur ini sudah tersedia untuk pengguna ChatGPT Plus dan Tim di seluruh dunia dengan memilih "GPT-4o with canvas". Sementara akses untuk pengguna Enterprise dan Edu dijadwalkan menyusul. OpenAI juga berencana untuk memperluas akses Canvas kepada semua pengguna ChatGPT Free setelah fase beta berakhir.

Melansir TechCrunch, pengguna dapat menghasilkan tulisan atau kode langsung di Canvas, kemudian menyorot bagian dari karya tersebut untuk meminta model melakukan pengeditan.

Dengan Canvas, ChatGPT dapat lebih memahami konteks dari tujuan pengguna. Pengguna bisa menyorot bagian tertentu untuk menunjukkan fokus utama, serta memberikan umpan balik dan saran langsung pada proyek yang dikerjakan.

Pengguna juga dapat mengedit teks atau kode secara langsung, menggunakan menu pintasan untuk menyesuaikan panjang tulisan, memperbaiki kode, dan melakukan tindakan lainnya dengan cepat.

Fitur ini juga dilengkapi dengan berbagai pintasan penulisan dan pemrograman, seperti saran pengeditan, pengubahan tingkat bacaan, memperbaiki bug, mengubah bahasa, meninjau kode, serta menambahkan komentar dan log.

OpenAI dalam rilis resminya mengatakan bahwa pengembangan Canvas ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas pengguna dalam menulis dan membuat pemograman.

