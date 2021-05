Jaringan 5G Telkomsel, Cek Harga Paket Data Internetnya

TEMPO.CO, Jakarta - Telkomsel resmi menjadi operator pertama yang meluncurkan jaringan 5G di Indonesia. Perusahaan telekomunikasi itu juga menghadirkan program Paket Data 5G Early Bird yang bisa dimanfaatkan pelanggannya melalui sistem undangan.

Dalam acara bertajuk Telkomsel 5G Grand Launch Unlock The Future, Direktur Marketing Telkomsel Rachel Goh menjelaskan, pelanggan bisa membeli Paket Data 5G Early Bird dengan harga Rp 26 ribu. “Pelanggan akan mendapatkan kuota internet sebesar 126 GB melalui aplikasi MyTelkomsel,” ujar dia pada Kamis, 27 Mei 2021.

Namun, Rachel tidak menjelaskan detail kriteria pelanggan yang bisa mendapatkan paket data itu. Dia hanya menerangkan bahwa program tersebut menjanjikan kecepatan transfer data internet mencapai 700 Mbps, dan berlangsung sampai 26 Juli. “Ke depan, kami akan terus berupaya memberikan paket data internet yang terjangkau bagi pelanggan Indonesia," tutur Rachel.

Jaringan 5G merupakan generasi penerus 4G dengan dua keunggulan yaitu mendukung kecepatan sampai dengan 100 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya yang sebesar 200 Mbps dan menawarkan ultra low latency.

Untuk fase awal, jaringan generasi kelima itu hadir di 26 klaster di 9 kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Batam, Bandung, Balikpapan, Solo, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Denpasar. Telkomsel menjanjikan segera memperluas implementasi 5G ke kota-kota lainnya.

Klaster Jakarta residensial sendiri di antaranya adalah Alam Sutera, BSD, Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, Pondok Indah, dan Kompleks Menteri Widya Chandra. "Kami juga menghadirkan paket 5G bagi pelanggan yang memiliki modem orbit ultra 5G. Kecepatannya sampai dengan 400 Mbps," kata Rachel.

Berikut harga paket data internet untuk 3 bulan pertama yang ditawarkan Telkomsel: Rp 130 ribu untuk 100 GB per 30 hari, Rp 500 ribu untuk 500 GB per 30 hari, Rp 900 ribu untuk 1000 GB per 30 hari .

