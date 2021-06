Tampilan Fitur Baru Twitter Super Follows Bocor, Apa Fungsinya?

TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial Twitter mengumumkan awal tahun ini sedang mengerjakan fitur baru Super Follows. Fitur ini memungkinkan beberapa pengguna untuk menagih pengikut dan memberi mereka akses ke konten tambahan.

Pada Minggu, 6 Juni 2021, peneliti aplikasi Jane Manchun Wong mengunggah screenshot dari tampilan fitur Super Follows. Menurut penelitian Wong, program Super Follows akan dibatasi untuk pengguna Twitter pemilik setidaknya 10.000 pengikut, yang telah memposting setidaknya 25 tweet dalam 30 hari terakhir, dan berusia minimal 18 tahun.

“Seperti yang direferensikan oleh Twitter, salah satu fitur utama dari Super Follows adalah konten bonus, seperti tweet eksklusif untuk Super Followers,” ujar dia seperti dikutip The Verge, Minggu.

Wong juga menemukan daftar kategori konten yang akan dipilih oleh pengguna Super Follows untuk mendeskripsikan konten mereka (seperti "olahraga" atau "podcasting”). Serta mencatat bahwa "konten dewasa" dan "OnlyFans" terdaftar sebagai "platform konten" bersama dengan Facebook, Substack, Patreon, Twitch, dan YouTube.

Twitter menolak mengomentari info yang dibagikan Wong itu. Namun, fitur Super Follows dijelaskan sebelumnya sebagai semacam langganan, memberikan contoh di mana pengguna Super Follows menagih US$ 4,99 (Rp 71 ribu) per bulan bagi pengguna untuk mendapatkan akses ke "keuntungan" tersebut.

Ini adalah fitur pembayaran langsung terbaru yang diperkenalkan Twitter dalam beberapa minggu terakhir. Pada Mei, perusahaan mulai menguji Tip Jar, yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran satu kali kepada pembuat konten secara langsung di Twitter dengan mengklik ikon uang dolar di profil Twitter mereka.

Twitter tidak mengambil potongan dari bayaran Tip Jar, yang mendukung beberapa opsi pembayaran termasuk Cash App, PayPal, dan Venmo. Tidak jelas bagaimana pembayaran akan terstruktur untuk Super Follows, tapi tampaknya Twitter akan mengambil persentase.

Tim produk Twitter sibuk tahun ini, karena mengenalkan beberapa fitur baru termasuk layanan berlangganan Twitter Blue yang sedang diuji di Kanada dan Australia.

THE VERGE | GIZMOCHINA

Baca juga:

Twitter Blue Resmi Dirilis, Harga Berlangganan Setara Rp 40-an Ribu