Sebagian Pengguna Laporkan Twitter Down Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Twitter mengumumkan masalah yang sedang dialami platform mikroblog untuk saling berkirim pesan pendek itu. Cuit yang mengatakan, "Tweets may not be loading for some of you," disampaikan akun Twitter Support pada Sabtu pagi, 17 April 2021.

Pesan di Twitter Support dilanjutkan dengan pernyataan kalau upaya perbaikan sedang dilakukan. "And you’ll be back on the timeline soon," bunyi pesannya.

Tempo.co tak termasuk yang tak mengalami masalah sepanjang pagi hingga siang tadi. Tapi, per artikel ini dibuat, masalah itu datang juga. Mengunggah atau membalas postingan bisa dilakukan, tapi untuk masuk ke akun layar menampilkan pesan: something went wrong dan try again.

Situs engadget juga melaporkan kalau tidak semua akun mengalami pemadaman. Mengutip peta di Down Detector, Twitter padam terindikasi di wilayah timur Amerika Serikat sebelum kemudian pengaduan datang pula dari luar Amerika sejak pukul 7 pagi tadi, atau Jumat malam waktu Amerika Serikat.

Twitter menyusul masalah yang pernah dilaporkan terjadi pada Facebook dan keluarga aplikasinya pada bulan lalu. Saat itu pengguna Facebook, Instagram dan WhatsApp meramaikan Twitter dengan isu down.

ENGADGET