Esport Masuk Eksibisi PON Papua, Ini 3 Game yang Bakal Dimainkan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) mengumumkan bahwa esport akan dipertandingkan sebagai salah satu cabang olahraga eksibisi dalam Pekan Olahraga Nasional XX atau PON Papua 2021. Gelaran pesta olahraga itu akan diselenggarakannya pada 2-15 Oktober mendatang.

Untuk mengikutinya masing-masing kontingen dari 34 provinsi di Indonesia harus mendaftarkan timnya melalui platform Garudaku yang dibuat oleh PB ESI. Dalam cabang esport, akan ada tiga game yang dipertandingkan, yakni eFootball PES 2021, Mobile Legends: Bang Bang, dan Free Fire.

Ketiga game tersebut memiliki karakter dan genre yang berbeda, berikut detail informasi mengenai tiga game tersebut:

1. Game eFootball 2021

Game ini merupakan game simulasi sepak bola yang dikembangkan oleh Konami Digital Entertainment Limited. Game ini gratis dan sepenuhnya dibangun kembali, serta bisa dimainkan di berbagai konsol yakni PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 dan PC Steam dalam waktu dekat, dengan iOS dan Android akan menyusul.

Game eFoorball merupakan identitas baru yang mewakili pendekatan baru untuk waralaba yang sudah berjalan lama, yang sebelumnya dikenal Pro Evolution Soccer dan Winning Eleven. Perusahaan game asal Jepang itu memperbarui game dengan menghadirkan teknologi Unreal Engine yang kuat, dan membuat gameplay tampak realistis.

Selain itu, Konami juga membekali eFootBall dengan teknologi yang disebut Motion Matching, untuk mengubah berbagai macam gerakan yang dilakukan pemain di lapangan menjadi serangkaian animasi, dan memilih yang paling akurat secara real-time. Sistem ini juga akan digunakan di semua platform eFootball, termasuk konsol generasi terakhir, PC, dan seluler.

Game yang dimainkan satu lawan satu ini juga memiliki koten dan mode permainan yang diperbarui. Pertandingan lokal yang menampilkan FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United, dan lainnya akan tersedia secara gratis saat peluncuran.

2. Mobile Legends: Bang Bang

Mobile Legends: Bang Bang merupakan game yang cukup populer, bahkan sudah banyak pertandingan resmi yang digelar. Tim Indonesia juga beberapa kali mengikuti pertandingan internasional Mobile Legend, salah satunya SEA Games 2019, Filipina, yang berhasil mendapatkan medali perak.

Game tersebut dikembangkan oleh developer asal Cina, Moonton, dengan genre multiplayer online battle arena atau MOBA. Game diamainkan dengan smartphone oleh dua tim yang masing-masing timnya terdiri dari lima orang dengan mengendalikan hero atau karakter yang tersedia di dalam game.

Alur permainannya adalah masing-masing tim berjuang untuk menghancurkan basis musuh sambil mempertahankan basis mereka sendiri. Game ini menjadi favorit karena aturan main yang simpel dan tidak terlalu membutuhkan banyak peralatan, cukup dengan smartphone dan jaringan internet saja.

3. Free Fire

Free Fire adalah permainan jenis battle royale yang dikembangkan oleh publisher game online, Garena. Game ini menawarkan sebuah permainan yang berkonsep survival atau best of one untuk menentukan pemenang dari game ini.

Permainan ini banyak diminati karena tidak membutuhkan smatphone dengan spesifikasi yang tinggi. Selain itu, bagi sebagaian orang bermain Free Fire bisa membunuh waktu ketika sedang jenuh atau menunggu karena durasi permainan yang singkat.

Saking populernya game ini di Indonesia, Garena, menghadirkan karakter aktor Indonesia Joe Taslim ke server global dan dapat dimainkan oleh pemain di seluruh dunia tahun lalu. Tokoh Jota itu merupakan karakter aktor Indonesia pertama dalam game Free Fire yang sengaja dihadirkan merespons keinginan para pemain di Tanah Air.

Free Fire juga sering dipertandingkan bahkan Indonesia termasuk negara yang sering mengirimkan tim ke turnamen tingkat Asia dan dunia. Tim tersebut adalah Dranix Esport yang mengikuti Free Fire World Series (FFWS) 2019 di Riocentro Convention & Event Center, Rio De Janeiro, Brasil.