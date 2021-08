Cara Menonton Pertunjukan Game Xbox di Gamescom 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa pengumuman Gamescom 2021 terbesar kemungkinan akan terjadi selama Xbox stream. Streaming itu akan menjadi ledakan 90 menit, yang menurut Microsoft akan fokus pada "game yang diumumkan sebelumnya" dari Xbox Studios internal dan mitra luar, serta judul baru yang datang ke Xbox Game Pass.

Mungkin saja kita akan mendengar lebih banyak tentang Halo Infinite, Forza Horizon 5, dan banyak lagi.

The Verge melaporkan streaming akan disajikan dalam resolusi 1080p pada 60 frame per detik, menurut blog Xbox, jadi jangan khawatir jika segala sesuatunya tidak terlihat terbaik selama debut itu. Jika Anda lebih suka menunggu hingga video beresolusi lebih tinggi tersedia, video 4K/60 frame per detik akan dirilis pasca-streaming di saluran YouTube Xbox.

Kapan Acara Xbox Gamescom Dimulai?

Untuk menonton acara Xbox Gamescom 2021 secara langsung, digelar pada hari Selasa, 24 Agustus pukul 1 siang ET/10 pagi PT/6 sore BST atau Rabu, 25 Agustus pukul 00.00 WIB. Seperti yang disebutkan sebelumnya, streaming akan diunggah ke YouTube nanti jika Anda melewatkan acara saat itu terjadi.

Tim Xbox membuat panduan praktis untuk pengaturan waktu ini yang dapat membantu Anda mengetahui kapan streaming akan dilakukan di wilayah Anda.

Di Mana Bisa Menonton Acara Xbox Gamescom?

Xbox stream akan disajikan langsung di Twitch, YouTube, Facebook Gaming, dan Twitter. Ini akan disiarkan secara bersamaan di Bilibili di Cina dan VK di Rusia. Xbox mengatakan akan membuat teks video dalam 30 bahasa, tetapi mungkin tidak semuanya tersedia selama streaming langsung.

Laman YouTube Xbox AS akan menjadi tuan rumah versi streaming dengan Bahasa Isyarat Amerika dalam bahasa Inggris dan satu dengan deskripsi audio, atau dalam Bahasa Isyarat Jerman di saluran YouTube Xbox Jerman.

THE VERGE

