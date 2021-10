Instagram Uji Coba Stiker Add Yours di Indonesia dan Jepang

Instagram Uji Coba Stiker "Add Yours" di Indonesia. Kredit: Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini Instagram tengah meluncurkan uji coba stiker Balasan Anda (Add Yours) secara bertahap bagi pengguna di Indonesia dan Jepang. Melalui stiker terbaru ini, pengguna dapat memulai percakapan seru bersama para pengikut dan pengguna Instagram lainnya di Stories, mulai dari saling berbagi inspirasi gaya #OOTD hingga tantangan untuk membagikan keseruan foto kegiatan akhir pekan mereka.

"Instagram memiliki misi untuk menghubungkan pengguna dengan orang, hal-hal, minat, dan isu yang mereka sukai. Stiker Add Yours memungkinkan para pengguna untuk saling berbagi dan mengekspresikan opini dan kreativitas mereka terhadap sebuah topik secara terbuka, seru, dan kasual melalui Stories," tulis Instagram dalam keterangannya, Sabtu, 9 Oktober 2021.

Untuk menggunakan stiker ini, pertama pengguna dapat mengunjungi galeri stiker dan memilih Balasan Anda (Add Yours). Setelah itu, pengguna dapat mengetuk ikon dadu untuk melihat dan memilih inspirasi topik yang telah disediakan oleh Instagram, atau mereka juga dapat berkreasi dan mengangkat topik lain yang ingin dijadikan bahan diskusi dan saling berbagi bersama pengguna lainnya.

Selanjutnya pengguna akan menerima notifikasi setiap kali ada pengguna lain yang bergabung dalam topik yang diangkat. Selain itu, respon dari para pengguna lainnya akan dikumpulkan dan dapat dilihat dengan mengetuk stiker tersebut.

Ketika melihat stiker Balasan Anda (Add Yours) di Stories teman mereka, pengguna dapat turut berpartisipasi dalam keseruan tantangan serta diskusi topik tersebut dengan mengetuk tombol Balasan Anda (Add Yours). Selanjutnya, konten yang diunggah akan muncul di Stories mereka sendiri dan laman Stiker Add Yours teman mereka.

Bagi pengguna yang memiliki akun privat, topik diskusi Add Yours yang mereka angkat maupun respons yang mereka berikan hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang mengikuti mereka.

Stiker Add Yours saat ini sedang diuji coba secara bertahap bagi pengguna di Indonesia dan Jepang. Instagram berharap dapat membawa fitur ini ke lebih banyak negara dalam waktu dekat.

