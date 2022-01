Tahukah Suhu Kamar Berdasarkan Peruntukannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Pernahkah Anda mendengar istilah suhu kamar? Definisi suhu kamar atau suhu ruangan yang dalam bahasa Inggris disebut room temperature ialah membaca pengukuran suhu ruangan dengan termometer.

Suhu kamar oleh sebagian besar orang biasanya didefinisikan sebagai suhu di rumahnya atau suhu dimana ia merasa nyaman hanya dengan memakai pakaian biasa. Maka dari itu suhu kamar bisa jadi berbeda dengan suhu lingkungan.

Dilansir dari www.newworldencyclopedia.org suhu kamar merupakan sebutan umum untuk menunjukkan suhu tertentu dalam ruang tertutup yang biasa manusia gunakan. Secara keseluruhan, suhu kamar untuk kenyamanan manusia tergantung pada kebutuhan sendiri dan faktor-faktor lain, umunya berkisar antara 18 °C (64 °F) sampai 23 °C (73 °F). Menurut Observatorium Kesehatan Masyarakat West Midlands (UK), suhu ruang tamu yang dianjurkan ialah 21 °C (70 °F), sementara untuk suhu kamar tidur adalah 18 °C (64 °F).

Sebuah penelitian tentang kualitas udara dalam ruangan dan kualitas udara dalam ruangan subjektif (SIAQ) di sekolah dasar yang dikerjakan di Universitas Uppsala Swedia, menyatakan bahwa persepsi suhu ruangan yang tinggi terkait dengan iklim kerja sama yang buruk. Guna menjangkau SIAQ yang baik, maksimal suhu ruangan sebesar 22,0 °C (71,6 °F) disarankan. Sedangkan dalam perhitungan ilmiahnya, suhu ruangan dinilai lebih kurang antara 20 sampai 23,5 derajat Celcius (°C), 528 sampai 537 derajat Rankine (°R), atau 293 sampai 296 Kelvin (K).

Dengan rata-rata 21 °C ialah sekitar 72,8 °F, sementara 20 °C atau 300 K kerap digunakan untuk kenyamanan numerik (yang bersifat angka atau sistem angka). Walaupun iklim yang berbeda bisa membuat manusia menyesuaikan diri dengan suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya seperti 78°F yang dapat menjadi suhu umum untuk sebagian manusia.

Suhu Kamar untuk Makanan dan Minuman

Istilah suhu kamar juga merujuk kepada suhu makanan dan minuman yang akan dimakan, yang diletakkan di ruangan tertentu untuk waktu tertentu. Suhu kamar juga menjurus kepada suhu tertentu dalam pengaturan eksperimen dan perhitungan ilmiah. Sementara itu, melansir dari sciencenotes.org istilah suhu kamar dan suhu lingkungan yang kerap digunakan secara bergantian tidaklah sama.

Suhu lingkungan sendiri merupakan suhu yang sebetulnya tercatat dari lingkungan. Bisa jadi ini tidak sama dengan suhu kamar, bahkan mungkin juga bukan suhu dalam ruangan. Adapun suhu ruangan menurut American Heritage Dictionary of the English Language ialah 20 hingga 22 °C (68 sampai 72 °F ). Sedangkan suhu ruangan yang dinyatakan oleh Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah sekitar 20 °C (72 °F).

Merriam-Webster memaknainya berdasarkan pada tempat tinggal manusia dalam jangka panjang dan eksperimen laboratorium ialah berkisar antara suhu 15 sampai 25 °C (59 hingga 77 °F). Akan tetapi, saat musim dingin suhu kamar akan cenderung lebih dingin, dan ketika musim panas suhu akan menjadi lebih hangat. Bagi bayi, anak-anak, orang tua, dan orang yang sakit, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) merekomendasikan minimum 20 °C (68 °F) untuk suhu kamar.

Sedangkan International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) mendefinisikan standar suhu lingkungan ialah 25 °C (77 °F, 298,15 K). Kontrol suhu ruangan industri farmasi sebesar 20 sampai 25 °C (68 hingga 77 °F). Adapun suhu normal yang Badan Perlindungan Lingkungan atau Environmental Protection Agency (EPA) AS definisikan adalah 25 °C (77 °F). Teruntuk ilmu pengetahuan, suhu ruangan haruslah dicatat dan dilaporkan sebab bisa jadi tidak sama dari nilai standarnya.

PUSPITA AMANDA SARI

