Alasan Adanya Fitur Komentar Paling Relevan di Facebook

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi Anda pengguna Facebook mungkin sudah tidak asing dengan fitur yang ada di kolom komentar, yaitu fitur komentar paling relevan. Fitur ini bisa Anda jumpai pada banyak postingan Facebook, mulai dari postingan biasa hingga postingan jual beli, Anda bisa menjumpai fitur ini.

Lalu, apa maksud dari fitur komentar paling relevan tersebut dan mengapa Facebook memasang fitur tersebut pada kolom komentar?

Dilansir dari laman milik Facebook, komentar paling relevan adalah sebuah fitur pada kolom komentar yang memberikan peringkat pada setiap komentar dan kemungkinan besar Anda akan tertarik untuk melihat komentar yang menarik bagi anda.

Hal ini dilakukan Facebook karena melihat kecenderungan dari penggunanya yang sering melihat komentar dari temannya sendiri, komentar dari halaman yang terverifikasi, dan komentar dengan suka serta balasan terbanyak.

Selain itu, fitur ini juga bertujuan supaya komentar-komentar yang ada pada suatu postingan tidak out of the topic dan Anda tidak perlu repot-repot untuk menghabiskan waktu hanya untuk mencari komentar yang relevan dengan suatu postingan.

Selain itu, Facebook pun menawarkan fitur lain, salah satunya adalah fitur komentar terbaru. Fitur-fitur yang ada pada kolom komentar tersebut dimaksudkan Facebook supaya kolom komentar Facebook tetap terjaga ekosistemnya dan tidak terlalu keluar dari jalur.

EIBEN HEIZIER

