ITS Buka Lowongan Dosen untuk 75 Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka memenuhi kebutuhan dosen di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), ITS membuka pendaftaran penerimaan dosen tetap non-PNS pada 1 Maret – 11 April 2022. Penerimaan calon dosen ini tersebar dari 7 fakultas, 35 departemen, dengan kebutuhan sebanyak 75 orang.

Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi ITS Ahmad Rusdiansyah ITS akan mengedepankan kualitas calon dosen yang memenuhi syarat. “Karena mencari calon dosen yang terbaik, sistem rekrutmennya pun harus terbaik pula,” ungkapnya seperti dilansir pada laman resmi ITS pada Ahad, 6 Maret 2022.

Ahmad mengatakan poses seleksi akan dilakukan secara transparan yang runtut dengan tahapan seleksi mulai dari administrasi, psikotes hingga wawancara dengan pimpinan. Penerimaan ini terbuka bagi alumni S2/S3 terbaik dari perguruan tinggi terbaik dalam negeri maupun luar negeri.

Ahmad mengatakan formasi yang ditawarkan sangat beragam dan berorientasi keilmuan kekinian, mulai dari sains murni hingga teknologi artifisial seperti desain komunikasi visual hingga robotika. Tak hanya kualifikasi akademik, Ahmad mengatakan ITS juga mencari calon-calon berjiwa militan sebagai seorang dosen, peneliti, serta pengabdi masyarakat.

Dosen Departemen Teknik Sistem dan Industri ini menambahkan penerimaan dosen tetap di ITS tersebut secara rutin akan dibuka setiap tahun sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, kata dia, ITS sangat mempertimbangkan kinerja produktivitas masing-masing departemen. “Bukan asal, ITS memiliki standar rasio beban dosen terhadap mahasiswa yang terekam secara real-time dalam Big Data yang dimiliki, MyITS OneData,” paparnya.

Rekrutmen ini menjadi bagian dari program ITS Next Generation (ITS-NG), program penyiapan sumber daya manusia ITS berorientasi masa depan. Ahmad menyatakan saat ini ITS sedang bertransformasi menjadi organisasi besar yang modern.

Tahun ini, fokus strategi ITS adalah pada pengembangan SDM dan manajemen. “ITS memanggil semua talenta terbaik dari seluruh dunia, termasuk para diaspora, untuk bersama-sama membangun Indonesia dan keilmuan serta peradaban manusia,” katanya.

Untuk Informasi terkait rekrutmen dosen non-PNS ITS dapat diakses di https://www.its.ac.id/wp-content/uploads/2021/07/Pengumuman-Rekrutmen-Dosen-NonPNS-2022.pdf.

