Siswa MAN IC Gorontalo Raih Beasiswa Penuh Kuliah di Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu siswa berprestasi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Gorontalo, Ananda Tasya Eka Syafitri, berhasil mendapat beasiswa APU Tuition Reduction Scholarship dari Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang. Gadis remaja kelahiran Palu 20 tahun yang lalu ini akan kuliah di Fakultas First Year Student in College of Pacific Study (APS) at Ritsumeikan Asia Pacific University jurusan International Relations and Global Studies, mulai September 2022.

Kepala MAN Insan Cendekia Gorontalo, Jasmaniar, bersyukur atas keberhasilan Tasya. Sebelumnya, Tasya juga pernah mengikuti pertukaran pelajar Youth Exchange and Study (YES) Indonesia-Amerika selama setahun, saat kelas XI, dan kembali melanjutkan kelas XII di MAN IC Gorontalo.

Rasa syukur juga diungkapkan Tasya atas capaian prestasinya. “Keberhasilan ini berawal dari mimpi ingin berkuliah dan mendapatkan beasiswa di salah satu kampus favorit di Jepang,” ujar Tasya seperti dikutip di laman resmi Kementerian Agama pada Senin, 28 Maret 2022.

Tasya mengatakan prestasinya itu tak lepas dari peran bimbingan dan dukungan dari para guru yang mengajar dengan penuh kesabaran. Dia menyampaikan terima kasih kepada guru-gurunya atas segala ilmu yang sudah diberikan selama di MAN IC Gorontalo.

Beasiswa APU Tuition Reduction Scholarship dari Ritsumeikan Asia Pacific University ini menjadi salah satu tawaran beasiswa yang bergengsi. Sebab, program ini didukung dan disponsori oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi Jepang. Selain itu program beasiswa ini disponsori oleh beberapa perusahaan keuangan domestik dan internasional.

“Anak-anak madrasah harus memiliki mimpi yang tinggi untuk meraih cita-cita dalam membangun masa depan dengan penuh motivasi, menyebar melintasi ruang dan waktu, mencari ilmu dunia yang dibutuhkan saat ini,” pesan Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Moh. Isom.

“Selamat atas capaian prestasinya, tebarkan manfaat di tengah-tengah masyarakat, semoga nanti mampu menjadi generasi penerus madrasah yang menginspirasi,” tutur Isom.

