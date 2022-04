33.200 Pelajar Ikuti Tryout Akbar UTBK 2022 dari Telkomsel

TEMPO.CO, Jakarta - Telkomsel melalui Ilmupedia menyelenggarakan Ilmupedia Tryout Akbar UTBK 2022, sebuah program tahunan yang diadakan oleh Ilmupedia Telkomsel bersama Pahamify untuk memberikan wadah bagi siswa/siswi dalam mengasah kemampuan menyelesaikan soal-soal Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi atau SBMPTN 2022.

Acara itu sebagai komitmen Telkomsel untuk mendukung kesiapan siswa/siswi sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat dalam menyambut pelaksanaan SBMPTN tahun 2022 pada bulan Mei mendatang. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan

Pendaftaran peserta dibuka melalui situs ilmupedia.co.id dan pahamify.com pada 24 Februari-25 Maret 2022. Sebanyak lebih dari 33.200 siswa/siswi yang berasal dari 6.700 sekolah di 400 kota/kabupaten di Indonesia telah mendaftar untuk mengikuti program Ilmupedia Tryout Akbar UTBK 2022 yang berlangsung pada 26 Maret 2022.

Dalam rangka memacu semangat belajar, Ilmupedia Telkomsel dan Pahamify turut mempersiapkan hadiah dengan total nilai puluhan juta rupiah bagi para peserta yang berhasil mendapatkan skor tertinggi. Para pemenang diumumkan bersamaan dengan diselenggarakannya webinar eksklusif bagi 50 peserta dengan nilai tertinggi, Jumat, 1 April 2022.

Vice President Prepaid Consumer Sumatera and Pamasuka Telkomsel Ihsan mengatakan penyelenggaraan program Ilmupedia Tryout Akbar UTBK 2022 ini merupakan wujud komitmen Telkomsel sebagai leading digital telco untuk #BukaSemuaPeluang bagi para pelajar dalam mengasah kemampuan melalui pemanfaatan akses teknologi berbasis digital.

“Kami pun merasa senang dapat menjalin kolaborasi dengan Pahamify dalam memperkuat peran Telkomsel untuk mendukung kemajuan sektor pendidikan Indonesia melalui pemanfaatan teknologi terkini. Semoga kolaborasi ini dapat berlanjut sehingga akan tercipta program-program baru yang lebih berdampak untuk sektor pendidikan Indonesia yang maju dan beradab,” kata Ihsan.

Sedangkan, Chief Executive Officer (CEO) Pahamify Syarif Rousyan Fikri mengatakan, “Sebagai platform persiapan UTBK No.1 di Indonesia, Pahamify secara konsisten menghadirkan program dan layanan berkualitas demi mendukung siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK. Semangat ini juga digaungkan oleh Telkomsel, sehingga kami sangat senang dapat bekerja sama untuk menyelenggarakan Ilmupedia Tryout Akbar UTBK 2022," ujarnya.

"Kami berharap pelaksanaan kegiatan ini semakin mempererat hubungan Telkomsel dengan Pahamify dan memperteguh tekad untuk senantiasa berkontribusi bagi pendidikan di Indonesia,” tambahnya.

Program Ilmupedia Tryout Akbar UTBK 2022 menghadirkan soal-soal yang sesuai dengan standar Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia, untuk dikerjakan oleh seluruh peserta.

Selain itu, pada program yang berlangsung selama satu hari tersebut, para peserta juga mendapatkan banyak keuntungan, di antaranya mendapatkan sesi diskusi soal untuk meningkatkan pengetahuan. Juga mendapat akses gratis video pembelajaran menarik dan latihan soal di kelas online Ilmupedia, sertifikat dan skor baik peserta maupun pencetak skor tertinggi, serta analisis mendalam mengenai hasil tryout yang dicapai.

Pada acara seremoni pengumuman peserta terbaik sekaligus ajang penghargaan yang dilakukan oleh Ilmupedia Telkomsel dan Pahamify. Hadiah diberikan kepada 5 peserta dengan skor tertinggi di kategori SAINTEK dan SOSHUM tingkat nasional dan 5 peserta lainnya di tingkat grup.

Adapun lima peserta yang berhasil mendapatkan skor tertinggi di tingkat nasional berhak atas hadiah tabungan Pendidikan total senilai 10.6 juta rupiah, premium Try Out (TO) Pax Pahamify, voucher YouTube Premium untuk satu bulan, dan gadget berupa tablet & smartphone.

Sementara untuk lima peserta yang berhasil mendapatkan skor tertinggi di kategori SAINTEK dan SOSHUM tingkat grup berhak atas hadiah tabungan Pendidikan total senilai 8 juta Rupiah, premium TO Pax Pahamify dan voucher YouTube Premium untuk 1 bulan, dan smartwatch.

