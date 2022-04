Nintendo Majukan Peluncuran Game Xenoblade Chronicles 3

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah kabar gembira datang bagi penggemar game. Di saat banyak game besar peluncurannya ditunda belakangan ini, Xenoblade Chronicles 3 malah berbuat sebaliknya. Nintendo mengumumkan bahwa RPG sci-fi itu akan diluncurkan pada 29 Juli 2022.

Awalnya, kabar rilis jatuh pada bulan September. Tidak ada alasan khusus yang diberikan untuk perubahan jadwal tersebut. Game ini akan menjadi eksklusif Nintendo Switch.

Xenoblade Chronicles 3 akan menjadi game utama pertama dalam seri ini, sejak pendahulunya memulai debutnya di Switch pada tahun 2017. Nintendo pertama kali mengumumkannya awal tahun ini sebagai bagian dari Nintendo Direct pada Februari 2022.

Seperti seri lainnya, permainan baru berlangsung di alam semesta sci-fi yang luas. Selain tanggal peluncuran, Nintendo juga memperlihatkan trailer baru untuk lebih menggoda cerita dan dunia.

Perubahan tanggal rilis terjadi pada saat banyak rilis utama telah ditunda karena berbagai alasan, termasuk tantangan mengembangkan game dari jarak jauh selama pandemi.

Baru-baru ini, perubahan tanggal rilis telah mempengaruhi game seperti Suicide Squad: Kill the Justice League dan sekuel Nintendo sendiri untuk The Legend of Zelda: Breath of the Wild, yang keduanya telah ditunda hingga 2023.

THE VERGE | NINTENDO

