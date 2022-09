Galaxy Z Fold4 dan Flip4 Tersedia di Indonesia Mulai Besok, Simak Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics Indonesia resmi menghadirkan Galaxy Z Fold4 5G, Galaxy Z Flip4 5G, Galaxy Watch5 Series, dan Galaxy Buds2 Pro. Ponsel lipat dan wearable terbaru Samsung ini sudah akan tersedia di toko daring dan gerai fisik mulai Jumat, 2 September 2022.

Di acara Samsung Galaxy Foldable & Ecosystem Online Local Launch pada hari ini, Kamis 1 September 2022, warna Bora Purple menjadi pilihan yang dibanggakan. Terlihat dari busana penyelenggara hingga kursi di panggung yang memiliki warna senada.

“Kami hadirkan inovasi untuk mengekspresikan diri dengan FlexCam dan mengejar produktivitas lebih tinggi dengan fitur-fitur multitasking dengan smartphone layar lipat terbaru kami, Galaxy Z Fold4 5G dan Z Flip4 5G, lengkap dengan Galaxy Ecosystem,” kata Presiden Samsung Electronics Indonesia, Simon Lee.

Lo Khing Seng, Head of MX Business Samsung Electronics Indonesia, menerjemahkannya bahwa Galaxy Z Fold4 5G menawarkan cara multitasking yang lebih optimal untuk produktivitas hingga menjalani passion. Dari fitur Taskbar untuk akses cepat ke aplikasi-aplikasi andalan hingga fitur Multi View yang semakin seamless untuk membuka berbagai aplikasi sekaligus, Galaxy Z Fold4 5G dinilai layaknya PC dalam genggaman.

Dengan berakhirnya masa pre-order untuk Galaxy Z Fold4 5G dan Z Flip4 5G, konsumen bisa langsung mendapatkan kedua smartphone foldable terbaru dari Samsung itu baik di toko daring ataupun toko retail terdekat. Harga Galaxy Z Fold4 5G adalah Rp 24.999.000 (12GB/256GB), Rp 26.999.000 (12GB/512GB), dan Rp 30.999.000 (12GB/1TB) dengan pilihan warna Graygreen, Phantom Black, Beige, dan Burgundy.

Sedangkan Galaxy Z Flip4 5G bisa didapat dengan harga Rp 13.999.000 (8GB/128GB), Rp 14.999.000 (8GB/256GB), dan Rp 16.999.000 (8GB/512GB) dengan pilihan warna Bora Purple, Graphite, Pink Gold, dan Blue.

Begitu pula dengan Galaxy Watch5 Series dan Galaxy Buds2 Pro sudah bisa didapatkan secara langsung di toko daring dan toko retail terdekat mulai besok, Jumat 2 September 2022. Galaxy Watch5 tersedia dengan harga mulai dari Rp 3.499.000 (untuk varian 40 mm) dan Rp 3.999.000 (44 mm). Sedangkan Galaxy Watch5 Pro tersedia dengan harga Rp 5.999.000 dan Galaxy Buds2 Pro dijual Rp 2.799.000.

Di genggaman sejumlah selebritas

Galaxy Z Fold4 5G ternyata memikat Raline Shah. Aktris juga pengusaha dan aktivis lingkungan ini mengaku menjadi jauh lebih produktif bersama ponsel lipat flagship Samsung tersebut. .

“Sejak pakai Galaxy Z Fold4 5G, produktivitas aku is on another level karena fitur multitasking-nya canggih banget," katanya dalam Samsung Galaxy Foldable & Ecosystem Online Local Launch.

Dia menunjuk fitur Taskbar yang bisa membuatnya membuka aplikasi yang sering dipakai secara instan. "Aku juga bisa buka tiga aplikasi favorit sekaligus lewat shortcut khusus pakai fitur App Pair," katanya lagi.

Sedangkan Anya Geraldine mengaku menggunakan Galaxy Z Flip4 5G untuk mengekspresikan diri dengan cara-cara baru yang lebih unik, menarik, dan autentik. Dia juga mengaku bisa membuat jauh lebih banyak hal dalam produksi kontennya di berbagai media sosial miliknya.

"Aku juga bisa pakai Quick Shot di Cover Screen untuk video selfie secara instan without having to unflip the phone, pokoknya sama sekali nggak ribet,” ujar Anya.

Baca juga:

Musim Hujan di Indonesia Kali Ini Akan Normal, Cuma Beda Awalnya