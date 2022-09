Game Baru Battle of Guardians Tawarkan Konsep Play to Earn Pakai NFT

TEMPO.CO, Jakarta - Startup teknologi pengembang game, Good Game Guild, telah merilis game baru karya anak bangsa, Battle of Guardians. Diproduksi dari inkubator Good Games Labs, gaming hub Indonesia pertama yang diklaim telah mencapai Top 3 Gaming Hub di Dunia, Battle of Guardians sekaligus game fighting pertama asal Indonesia yang menawarkan konsep pembayaran Non-Fungible Token (NFT) atau play to earn.

Token digital itu bisa digunaka untuk membeli karakter maupun skin dalam game. “Nantinya para pemain yang memiliki NFT akan mendapat imbalan berupa token dari hasil pertandingan 1v1 atau turnamen,” ujar Alexander Lim, CEO BoG, dalam konferensi pers, Kamis 22 September 2022.

Pria kelahiran Jakarta 30 tahun lalu itu menerangkan bahwa Battle of Guardians mengambil referensi dari game Tekken yang mengangkat cerita pertarungan antara karakter manusia dan iblis. Modifikasi dilakukan dengan membuat tema dan karakter dari mitologi Indonesia seperti Angling Dharma. “Contohnya karakter Tsofiya yang terinspirasi dari Nyi Roro Kidul,” katanya.

Game ini baru bisa dimainkan di PC dengan menggunakan stik PS atau stik Arcade. Alex menjanjikan, setelah di PC nantinya BoG akan rilis juga di mobile. Dia memastikan janjinya itu karena, menurutnya, marketplace di Indonesia kebanyakan di mobile device.

Saat ini pengunduh game BoG sudah mencapai ribuan lebih pemain. “Hampir sepuluh ribu sih, itu data dari itch.io,” kata Alex.

Peluncuran game lokal Battle of Guardians pada Kamis 22 September 2022. BoG disebut sebagai game fighting pertama asal Indonesia yang menawarkan konsep pembayaran Non-Fungible Token (NFT) atau play to earn. (FOTO/Daffa Sidqi)

Grafik dari game ini pun sudah lumayan bagus ditambah dengan skill dan ultimate yang dimiliki setiap karakter. Ada 30 karakter dalam game ini yang dibagi menjadi tiga ras yaitu manusia, iblis, dan guardians yang masing-masing memiliki 10 karakter.

Ada beberapa mode permainan di Battle of Guardians. Yang pertama adalah Mode Turnamen terdiri dari 8 sampai 32 pemain. Mereka akan saling bertarung dalam 1v1 dengan sistem knock out.

Kedua, Mode PVP di mana pemain bertarung melawan pemain lain dalam pertarungan 1v1 dari permilihan acak berdasarkan Matchmaking Rating (MMR). Lalu, yang ketiga, Mode Cerita & Pelatihan untuk meningkatkan level pemain dan pelajari teknik dasar dan kompleks di mana pemain akan bertarung melawan komputer dalam 10 rangkaian tahapan yang semakin sulit.

Selain Battle of Guardians, Good Game Guild juga merilis dua game lainnya, yaitu Battle Enforcer dan Avarik Saga. Yang Enforcer sejenis game battle royale tapi dengan karakter mobil, sedangkan Avarik merupakan game RPG.

Khusus Battle of Guardians nantinya juga rencananya akan masuk kejuaraan esports Piala Presiden 2022. Dan usai peluncurannya, akan diadakan juga turnamen online dengan total hadiah Rp 20 juta.

DAFFA SIDQI

Baca juga:

Giliran Data Polri Bocor? Pakar Siber: Data Indonesia sedang Seksi