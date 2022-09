Mudah, Download Video Youtube ke MP3 dan MP4 Secara Gratis dan Cepat

TEMPO.CO, Jakarta - Download video Youtube MP3 mudah dilakukan dan gratis tanpa aplikasi tambahan. Anda bisa download video Youtube ke MP3 ataupun MP4 cukup dari HP maupun website. Tak perlu khawatir, kualitas sound musik MP3 dan MP4 yang dihasilkan juga lebih jernih. Bagaimana cara donwload video Youtube ke MP3 atau MP4 yang praktis dan cepat? Simak penjelasan berikut ini.

Download Video Youtube MP3 dan MP4

Download video YouTube tanpa aplikasi bisa menjadi pilihan untuk mendengarkan musik secara online. Layanan unduh gratis seperti Savefrom atau Savesubs merupakan salah satu alternatif bagi yang ingin download lagu MP3 dari Youtube tanpa hambatan iklan.

Aplikasi YouTube sendiri menyediakan fitur download agar video bisa dibuka tanpa koneksi internet. Namun, video tersebut hanya dapat dinikmati di aplikasi YouTube dan tidak bisa dibagikan kepada perangkat lain.

Download Video YouTube via Savesubs.com

- Cari video YouTube yang ingin diunduh. Copy video URL yang terletak pada address bar. Sementara untuk di aplikasi YouTube, klik tombol Share, lalu pilih Copy link.

- Kunjungi ke situs https://www.savesubs.com/.

- Masukkan link video dalam kolom putih bertuliskan Search or enter any url to download.

- Tekan tombol Download warna ungu.

- Tunggu proses berjalan dan pilih format video yang diinginkan.

- Klik Download Now

Download Video YouTube via Savefrom

Berikut cara download video YouTube tanpa aplikasi melalui Savefrom.net

- Buka video YouTube yang ingin Anda download, kemudian copy video URL pada address bar. Sementara di aplikasi YouTube, klik tombol Share, lalu pilih Copy link.

- Kunjungi situs https://id.savefrom.net/.

- Klik menu All Resources dan pilih youtube.com.

- Masukkan link video yang sudah di copy pada kotak putih bertuliskan Masukkan URL.

- Tekan tombol panah kanan hijau atau Download.

- Tunggu proses beberapa detik, lalu pilih kualitas video yang diinginkan seperti MP4 360p, MP4 720p, dan lain-lain.

- Tekan tombol Unduh

Itulah cara mudah download video YouTube MP3 atau MP4 tanpa aplikasi langsung dari HP ataupun laptop. Anda bisa dengarkan musik tanpa harus buang-buang kuota internet lagi sekarang.

