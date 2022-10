Elon Musk Sebut Twitter Akan Revisi Verifikasi Pengguna, Centang Biru Berbiaya?

TEMPO.CO, Jakarta - Twitter akan merevisi proses verifikasi penggunanya, kata Elon Musk dalam sebuah tweet pada Minggu, 30 Oktober 2022. Hal itu disampaikannya hanya beberapa hari setelah ia mengambil alih salah satu platform media sosial paling berpengaruh di dunia tersebut.

"Seluruh proses verifikasi sedang diubah sekarang", kata Elon Musk dalam tweetnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Twitter sedang mempertimbangkan untuk membebankan biaya untuk tanda centang biru yang memverifikasi identitas pemegang akunnya, buletin teknologi Platformer melaporkan pada hari Minggu, mengutip dua orang yang mengetahui masalah tersebut.

Pengguna harus berlangganan Twitter Blue dengan harga US$ 4,99 per bulan atau kehilangan lencana "terverifikasi" mereka jika proyek tersebut bergerak maju, menurut laporan tersebut.

CEO Tesla Inc tersebut belum membuat keputusan akhir dan proyek tersebut masih dapat dibatalkan, tetapi menurut Platformer kemungkinan verifikasi akan menjadi bagian dari Twitter Blue.

Secara terpisah, The Verge melaporkan pada hari Minggu bahwa Twitter akan meningkatkan harga berlangganan untuk Twitter Blue, yang juga memverifikasi pengguna, dari US$ 4,99 per bulan menjadi US$ 19,99 per bulan, mengutip korespondensi internal yang dilihat oleh mereka.

Twitter Blue diluncurkan pada Juni tahun lalu sebagai layanan berlangganan pertama platform, yang menawarkan akses eksklusif ke fitur premium secara berlangganan bulanan termasuk opsi untuk mengedit tweet.

Fitur untuk mengedit tweet juga tersedia awal bulan ini setelah Musk meluncurkan polling Twitter pada bulan April yang menanyakan jutaan pengikutnya apakah mereka menginginkan tombol edit. Lebih dari 70 persen menjawab ya.

Musk juga telah meminta agar pengguna yang keluar yang mengunjungi situs Twitter dialihkan ke halaman Explore (Jelajahi) yang menunjukkan tweet yang sedang tren, menurut laporan The Verge terpisah pada hari Minggu, yang mengutip karyawan yang mengetahui masalah tersebut.

