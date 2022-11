Ponsel Kamera 200 MP Infinix Zero Ultra: Bikin Terpesona, juga Terkejut

TEMPO.CO, Jakarta - "Real 200 MP pertama di Indonesia." Begitu Infinix Zero Ultra diperkenalkan saat diumumkan hadir di pasar Indonesia pada awal bulan lalu. Selain kamera, ponsel Infinix ini juga memiliki daya charger 180 W, sebagai salah satu keunggulan yang ditawarkannya. Kemampuannya mengisi ulang daya baterai dari 28 persen hingga terisi penuh yang hanya dalam 15 menit terbukti membuat menganga mulut sejumlah orang.

Itu terjadi ketika Tempo.co menumpang untuk charge baterai di sebuah pos di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu. “15 menit, lumayan, ditinggal mandi langsung penuh,” kata seorang petugas di pos itu.

Ya, Tempo.co mendapat kesempatan me-review ponsel seharga Rp 6,5 jutaan--dengan kombinasi RAM/penyimpanan 8/256 GB--ini selama beberapa minggu yang lalu. Disebutkan kalau perangkat ini adalah Infinix Zero Ultra versi global. Kesempatan tentu saja tak disia-siakan untuk unboxing dan uji pakai fitur-fitur unggulan ponsel ini. Berikut adalah laporannya.

Buka Kotak

Dalam kotak abu-abu perak berisi perangkat Infinix Zero Ultra, casing transparan, pengisi daya 180 W, kabel charger C to C, adaptor type C to jack 3,5 mm, edisi spesial NFT, earphone, SIM ejector dan dokumen. Perangkat dengan warna coslight silver terbilang netral, bisa dipakai segala kalangan. Desain bagian pinggir yang melengkung membuat nyaman genggaman. Desain ditambah unsur kilauan yang menambah kesan luks.

Unboxing Ponsel Infinix Zero Ultra. Foto/Maria Fransisca Lahur

Mulai Percobaan

Tempo.co singgah di Balai Kota DKI setelah menerima perangkat Infinix Zero Ultra bersama aksesorinya. Pada sore itu, kamera 200 MP dengan OIS ponsel ini ikut mengabadikan momen perpisahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama para pegawai di pengujung masa jabatannya 2017-2022.

Saat itulah Tempo.co mendapati kapasitas baterai hanya terisi 28 persen, dan proses pengisiannya menggunakan daya 180 W Thunder Charge membuat terpana sejumlah orang. Meski dalam keterangan yang disampaikan sebelumnya pengisian hanya 12 menit dari nol sampai 100 persen.

Kamera

Uji kamera pertama kali sungguh mengagetkan terutama di bagian tele, karena hasilnya seperti gambar karikatur. Maka, bidikan diulang beberapa kali untuk memastikan konsistensi hasil. Lokasi uji coba dilakukan di Hotel Kempinski, Hotel Ritz Carlton dan kantor Tempo. Sebagai catatan, seluruh foto tidak menggunakan mode pro, sedangkan filter digunakan hanya saat selfie.

Foto makro dan warna

Terlihat pada bagian ini warna yang direkam cukup natural. Bagi yang senang eksplorasi benda-benda kecil, Infinix Zero Ultra memungkinkah untuk melakukan hal itu. Data teknis: ISO 112 f / 2,2 , kecepatan 1/160 detik, tanpa flash.

Siang Hari Outdoor

Warna yang dihasilkan juga cukup natural. Tapi, sayangnya, kalau melakukan zoom pada hasil foto, terlihat tidak halus. Pengaturan bawaan membuat foto terlihat seperti foto yang memakai macam-macam filter di Photoshop.

Mode Portrait

Pada mode portrait tersedia parameter untuk melakukan blur seperti pada kamera DSLR mulai dari f /1,0 - 16. Data teknis: ISO 50, diafragma f/1,97, kecepatan 1/111 detik dan tanpa flash.

Hasil Kamera Infinix Zero Ultra. Foto/Maria Fransisca Lahur

Siang Hari Indoor

Foto ruangan didominasi cahaya dari jendela yang besar memberikan hasil baik. Lampu ruangan yang juga didesain dengan baik membuat hasil jadi artistik. Data teknis : ISO 462, diafragma f/1,97 , kecepatan 1/33 detik dan tanpa flash.

Foto Malam

Ada pilihan zoom 1x, 2x dan 0,6 kali. Tapi, sama seperti foto siang, pada pilihan 1x saja hasil sudah terasa tidak alami. Cara untuk menyelamatkannya adalah main komposisi atau objek yang difoto memang sungguh menarik.

Hasil Kamera Infinix Zero Ultra. Foto/Maria Fransisca Lahur

Selfie

Kamera 32 MP ini cukup baik, membuat Infinix Zero Ultra cocok bagi yang orang yang suka selfie.

AR Shot

Fitur ini juga menarik bagi yang senang lucu-lucu. Terdapat tiga pilihan wajah untuk pria dan wanita. Latar belakang juga bisa diubah dengan tiga varian desain atau tetap mempertahankan lokasi asli saat foto.

Dual video

Jika ingin membuat video kreatif dari 2 sisi depan dan belakang, hal ini memungkinkan. Tata letak hasil video cukup fleksibel untuk diganti sesuai keinginan. Bisa terbagi sama rata, salah satu lebih besar atau salah satu melayang di atas yang lain. Pilihan kemampuan video 30 fps, 720 p atau 30 fps 1080p.

Short Video

Tersedia beberapa template untuk mendukung video kreatif mulai dari bergaya ajeb-ajeb sampai mirror.

Fitur Membantu Olahraga

Infinix Zero Ultra mengharapkan penggunanya untuk tak lupa berolahraga, bahwa hidup tidak hanya di depan layar smartphone. Ada fitur untuk kegiatan bersepeda, lari, jalan kaki, lompat tali, sepak bola, basket, berenang dan lainnya. Mayoritas penggunaanya terhubung dengan smartwatch. Tapi, untuk jalan, lari dan bersepeda bisa hanya dengan membawa Infinix Zero Ultra.

Fitur di Infinix Zero Ultra dukung kegiatan olahraga. Foto/Maria Fransisca Lahur

Sudah tersedia pilihan kegiatan, misal lari jarak 3, 5, 10, atau 15 kilometer. Ada pula half atau full marathon. Bisa juga memasang jarak tempuh lain di luar yang telah ditetapkan. Misal, hari ini ingin lari 3 kilometer, kemudian tekan tombol start dan mulailah berlari. Pengguna bisa melihat kecepatan lari, jarak yang telah ditempuh, durasi dan kalori yang telah terpakai. Bisa juga dihubungkan dengan Google Map untuk melihat rute perjalanan.