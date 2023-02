Mengenal Bard, Chatbot Milik Google Saingan ChatGPT

Rencananya, AI ini akan mulai ditampilkan di pencarian Google dengan kolom bertajuk ‘What’s on your mind?’ Chatbot ini akan berusaha menjawab pertanyaan yang lebih kompleks dengan sudut pandang tentang topik tersebut lebih kompleks. Bard diklaim mampu menyaring banyak informasi kompleks menjadi sebuah format yang lebih mudah dicerna sehingga dapat dipahami dengan cepat gambaran besarnya.

OpenAI Umumkan ChatGPT Plus Seharga US$ 20 Per Bulan di AS

Untuk sementara ini, OpenAI mengatakan akan mengirimkan undangan layanan tersebut kepada orang-orang yang berada di AS.

