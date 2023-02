Dante dan Nero dari DMC 5 Hadir di Free Fire

TEMPO.CO, Jakarta - Kolaborasi Free Fire dan Devil May Cry 5 untuk seluruh Survivors hadir mulai 11 Februari 2023. Melalui kolaborasi ini, berbagai bundles, emote, dan skin eksklusif Devil May Cry 5 akan tersedia di game Free Fire secara eksklusif, termasuk kehadiran dua karakter utama Devil May Cry 5 yang tak asing lagi, yaitu Dante dan Nero.

Sebagai salah satu kolaborasi global terbaru Free Fire, hal ini merupakan bagian dari komitmen Garena untuk selalu menghadirkan pengalaman bermain game yang menarik untuk Survivors di seluruh dunia. Pada kolaborasi ini, Survivors dapat menantikan berbagai item spesial, mulai dari costumes, emotes, dan animasi khas dari Devil May Cry 5 di game Free Fire.

Mulai 10 Februari 2023, Free Fire akan menghadirkan event khusus bertema Devil May Cry 5 yang akan menyajikan pertarungan antara Dante vs Nero. Di dalam rangkaian event ini, Survivors harus memilih untuk membantu salah satu di antara Dante dan Nero di dalam game Free Fire.

Dari berbagai item yang akan dirilis, salah satu item pertama yang akan dirilis adalah bundle Hunter Dante yang dirilis pada 11 Februari 2023 bersamaan dengan peluncuran emote ‘Devil Trigger’. Di sini Dante akan berubah menjadi mode devil, selayaknya di game Devil May Cry 5. Skin weapon Ebony dan Ivory milik Dante juga akan hadir secara khusus di Free Fire dalam kolaborasi ini.

Partner Dante di Devil May Cry 5, Nero, juga akan hadir di Free Fire melalui bundle Hunter Nero yang siap dirilis pada 16 Februari 2022. Bundle Hunter Nero akan dirilis bersamaan dengan skin motorcycle ‘Cavaliere’ milik Dante. Adapun, dua item lainnya, yaitu Arrival Animation dan Emote berjoget ala Dante di Devil May Cry 5, akan hadir di Free Fire mulai 20 Februari 2023.

Seluruh bundle, emote, dan animasi khusus dari kolaborasi Free Fire dan Devil May Cry 5 ini bisa didapatkan melalui Token Tower, Moco Store dan Faded Wheel mulai 11 Februari–26 Februari 2023. Survivors juga bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik dari event Devil May Cry 5 di Free Fire.

