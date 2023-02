Top 3 Tekno Berita Kemarin: UGM dan Profesor Kehormatan, Cuaca, Dosen UII

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Kemarin, Selasa 21 Februari 2023, terdiri dari yang pertama adalah artikel penjelasan mengenai gelar profesor kehormatan yang disebut juga Doktor Honoris Causa. Ini menyusul ramai penolakan sejumlah dosen di UGM terhadap rencana pemberian gelar itu kepada individu non-akademik, termasuk pejabat.

Terpopuler kedua mengenai prakiraan cuaca BMKG. Sedangkan berita terpopuler ketiga memaparkan hasil riset dari dosen UII Ahmad Munasir Rafie Pratama. Ahmad menjadi pemberitaan setelah keberadaannya tak diketahui dalam perjalanan pulang dari luar negeri.

Berikut Top 3 Tekno berita Kemarin, Selasa 21 Februari 2023, selengkapnya,

1. Sejumlah Dosen UGM Tolak Berikan Gelar Profesor Kehormatan, Apakah Itu Doktor Honoris Causa?

Draf surat pernyataan dari sejumlah dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebar di dunia maya sejak 13 Februari 2023. Surat tersebut berisi tentang para dosen UGM yang menolak pemberian gelar profesor kehormatan kepada individu non-akademik, termasuk pejabat.

Setelah surat mengenai gelar profesor kehormatan yang disebut juga doctor honoris causa tersebut beredar, pihak UGM menyebutkan bahwa mereka akan melakukan kajian akademik terlebih dahulu.

Isu ini dapat dibahas menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi.

2. Prakiraan Cuaca BMKG: Bibit Siklon Tropis 99W, Banjir Pesisir, Siaga 4 Provinsi

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih memantau keberadaan bibit siklon tropis 99W dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan udara minimum 1.010,5 mb di Laut Filipina sebelah timur laut Manila.

Sistem ini bergerak ke arah utara-timur laut dengan potensi menjadi siklon tropis berada dalam kategori rendah. Sistem ini menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau low level jet di Filipina bagian tengah dan utara.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan ketinggian gelombang laut di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah low level jet tersebut.

3. Ini Berbagai Hasil Riset Dosen UII yang Sempat Dinyatakan Hilang

Dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Ahmad Munasir Rafie Pratama yang terdeteksi masuk Amerika Serikat melalui bandara Boston pada 13 Februari 2023 memiliki beberapa hasil riset di bidang pembelajaran seluler dan e-learning.

Dilansir dari laman UII, Ahmad merupakan dosen di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, UII Yogyakarta. Dia merupakan asisten profesor yang juga menjabat sebagai sekretaris jurusan.

Ahmad mendapatkan gelar Ph.D. dalam bidang Teknologi, Kebijakan, dan Inovasi dari Universitas Stony Brook, State University of New York, Amerika Serikat pada 2019. Dia menempuh studi dengan beasiswa Fulbright sembari mengambil beberapa kelas di New York University dan Teachers College, Columbia University.