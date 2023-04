Canon EOS R50, Kamera Mirrorless Ringkas untuk Kreator Konten

TEMPO.CO, Jakarta - PT Datascrip menghadirkan Canon EOS R50, kamera mirrorless APS-C dengan sistem R berbodi ringkas dan ringan, namun memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambar berkualitas dengan berbagai fitur otomatis yang mudah dioperasikan.

Danni Nahason, Assistant Marketing Manager Canon Business Unit PT Datascrip, mengatakan Canon EOS R50 meneruskan kamera EOS M50 Mark II yang sudah populer di kalangan anak muda sebagai kamera ringkas dan mudah digunakan oleh kreator konten.

Baca Juga: 9 Pembaruan Kamera Samsung Galaxy S23 yang Sudah Hadir di Korea

“EOS R50 cocok untuk para kreator konten pemula yang mencari kamera dengan harga terjangkau, tapi memiliki kualitas gambar tinggi dan banyak fitur untuk video atau fotografi,” ujar Danni, dalam keterangannya, 14 April 2023.

X

Kamera ini merupakan mirrorless APS-C seri EOS pertama yang dapat menghasilkan video 4K tanpa cropping (oversampled dari 6K) hingga kecepatan 30 frame per second (fps). Oversampling ini menggunakan algoritma yang sama pada kamera Cinema EOS System.

Sensor gambar CMOS APS-C beresolusi 24,2 megapiksel ini tiga kali lebih besar daripada sensor 1 inci pada smartphone terbaru. Hal ini membuat gambar dan video lebih tajam, lebih detail, dan lebih sedikit noise pada penggunaan ISO tinggi di kondisi minim cahaya. Pengguna juga dapat menghasilkan efek bokeh alami.

Dibekali prosesor DIGIC X, EOS R50 dapat melakukan perekaman video Full HD hingga 60 fps dan rekaman slow-motion hingga 120 fps. Untuk urusan fotografi, kamera ini mampu memotret dengan kecepatan 15 fps dengan electronic shutter dan 12 fps menggunakan mechanical shutter dalam mode Servo AF. Ini memberikan keleluasaan untuk pengambilan gambar bergerak dengan kecepatan tinggi.

Berkat sistem Dual Pixel CMOS AF II, kamera Canon dikenal akan kecepatan Auto Focus (AF). Begitu juga pada kamera EOS R50, sistem AF-nya juga sudah dibekali dengan EOS iTR AF X, teknologi cerdas yang dapat mendeteksi dan melacak wajah, mata dan tubuh pada orang dan hewan (anjing, kucing, dan burung), serta kendaraan (mobil sport dan sepeda motor).

Pada kamera ini, pengguna bisa mendapatkan mode Movie for Close-up Demo, fokus dapat dengan cepat dan otomatis mengalihkan ke subjek yang paling dekat dengan kamera. Saat membuat vlog review produk, pengguna dapat dengan mudah mengatur fokus yang diinginkan saat menunjukkan produk yang sedang di-review. Ditambah adanya fitur Focus Breathing Correction yang berfungsi untuk mengurangi perubahan sudut pandang yang tidak diinginkan selama transisi fokus.

Untuk stabilisasi gambar, EOS R50 hadir dengan dua level Movie Image Stabilizer (IS), yaitu Enhanced dan On. Fitur ini secara digital dapat mengoreksi goyangan dari 5 sumbu kamera, serta akan lebih maksimal lagi jika dikombinasikan dengan lensa RF yang memiliki sistem IS.

Pada tanggal 15–30 April 2023 PT Datascrip memberikan promo launching Canon EOS R50, yaitu Canon EOS R50 Bodi dibanderol Rp11.999.000, Canon EOS R50 RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM dibanderol Rp13.999.000, dan Canon EOS R50 (RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM & RF-S55-210mm f/5-7.1 IS STM) dibanderol Rp17.999.000.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.