Teliti Sensitivitas Alat Pengukur Gula Darah, Tim FKUI Raih Medali dari University of Cambridge

TEMPO.CO, Jakarta - Tim mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) berhasil meraih medali perak pada ajang International ReachSci 2023 Global Conference yang diselenggarakan oleh University of Cambridge, Inggris pada 19 – 21 Maret 2023.

Tim FKUI terdiri atas Bryanna Infinita Laviashna Saputro, Reynardi Larope Sutanto, Nadine Aurelie, Indira Laksmi Maharani, Cestarangga Adikerta, dan Maritza Andreanne Rafa Ayusha. Mereka meraih medali berkat penelitian glukometer atau alat pengukur gula darah.

Reynardi mengatakan dia dan rekan-rekannya meneliti presisi dan sensitivitas glukometer atau alat pengukur gula darah yang banyak dipakai pasien diabetes maupun di instalasi gawat darurat (IGD) di rumah sakit. Mereka menemukan ada beberapa zat yang terdapat pada obat atau makanan sehari-hari yang bisa memengaruhi kualitas pengukuran glukometer, sehingga menghasilkan pengukuran yang salah.

“Kami meneliti zat maltosa, dekstrosa, dan ekstrak cabai, karena sebagian besar orang Indonesia suka makan cabai. Kami temukan bahwa pada konsentrasi tertentu, ketiga zat tersebut bisa memengaruhi presisi dan sensitivitas glukometer,” ujarnya dilansir dari situs UI pada Jumat, 5 Mei 2023.

Lebih lanjut, dia menjelaskan timnya juga meneliti tiga glukometer dari tiga merk berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran yang dilakukan dari merk glukometer yang berbeda bisa menghasilkan pengukuran yang berbeda jika ada zat-zat pengganggu, seperti zat maltosa, dekstrosa, dan ekstrak cabai.

Penelitian berjudul “The Effects of Chili Peppers (Capsicum frutescens), Maltose, and Dextrose Interference on the Precision and Sensitivity of Three Glucometers Compared to Spectrophotometer” itu dibimbing guru besar Biokimia dan Biologi Molekuler FKUI Septelia Inawati Wanandi.

Sebelumnya, pada Juni 2022, tim FKUI mengikuti pelatihan Global Mini-PhD Programme yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ReachSci Society, University of Cambridge, selama delapan pekan secara daring.

Program ini dilaksanakan untuk memperkenalkan dunia keilmiahan, memberikan pelatihan riset, serta mendampingi mahasiswa dalam mendesain, menjalankan, dan menulis laporan penelitian terhadap sebuah permasalahan global.

Hasil penelitian kemudian diikutsertakan dalam kompetisi pada Maret 2023. Hasilnya, tim FKUI tidak hanya meraih prestasi sebagai tim, namun juga sebagai individu. Prestasi yang berhasil mereka raih adalah Best Social Media Photo Post dan Best Scientific Representation yang diraih oleh Reynardi, Best Social Media Video Post yang diraih oleh Maritza, dan Best Creative Video oleh Bryanna.

Berbagai prestasi tersebut diberikan setelah tim juri menilai kinerja tim mahasiswa FKUI yang baik dalam program ReachSci Mini-PhD. Selain itu, para peserta sebagai sebuah tim dinilai menunjukkan penelitian yang baik dan keterampilan yang profesional.

“Banyak sekali hal baru yang kami pelajari, mulai dari aspek ilmu teori melalui kuliah-kuliah hingga kemampuan lab melalui latihan di laboratorium. Selain itu, banyak pula soft skills yang kami asah seperti leadership, teamwork, communication, public speaking, dan time management. Hasi akhir riset ini ditampilkan pada konferensi ReachSci 2023: Challenges and Solutions in STEM Research Training,” jelas Bryanna.

Dekan FKUI Ari Fahrial Syam turut menyampaikan apresiasi terhadap prestasi yang didapat dalam ajang internasional ini. “Selamat kepada Bryanna dan tim yang telah mengharumkan FKUI dengan keberhasilannya pada ajang penelitian dunia. Capaian ini turut membuktikan bahwa peneliti-peneliti dari FKUI mampu bersaing tidak hanya pada tingkat lokal namun bisa menjangkau tingkat internasional,” ucap Ari.



