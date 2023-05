Profil Surya Sahetapy, Anak Dewi Yull yang Lulus dan Dapat 3 Penghargaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar membanggakan datang dari anak salah satu aktris senior Indonesia, Dewi Yull, yakni Surya Sahetapy. Pasalnya, sang anak yang merupakan salah seorang aktivis tuna rungu (tuli) telah berhasil menyelesaikan pendidikan magisternya di salah satu kampus di Amerika. Selain resmi menjadi lulusan S2 Amerika dengan beasiswa penuh, Surya Sahetapy juga diketahui berhasil mendapatkan tiga penghargaan sekaligus. Hal ini disampaikan langsung oleh Dewi Yull melalui akun media sosial Instagram pribadinya.

“Surya baru lulus S2 di RIT (Rochester Institute of Technology) 2023 setelah sebelumnya mendapatkan beasiswa penuh dari Sasakawa – De Caro RITNTID (Nippon Foundation). Kali ini Surya lulus dengan meraih 3 penghargaan sekaligus,” tulis Dewi Yull dalam keterangan unggahannya.

Raih 3 Penghargaan Sekaligus

Di acara kelulusannya ini, Surya Sahetapy berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus. Dewi Yull mengatakan jika menurut pihak kampus jarang ada mahasiswa yang berhasil meraih penghargaan sebanyak yang Surya dapatkan. Wanita kelahiran 1961 pun merasa bersyukur menyaksikan keberhasilan anaknya. Berikut tiga penghargaan yang berhasil didapatkan Surya Sahetapy:

International Student Outstanding Service Award The Outstanding Graduating Student Award In The Master’s Degree. NTID Graduate College Delegate.

“Menurut teman-teman kuliahnya, para dosen, dan rektor jarang sekali mahasiswa memborong achievement sebanyak itu. Alhamdulillah sujud syukur, percayalah bahwa waktu dan kesabaran pasti mendapat balasan satu saat,” tutup Dewi Yull dalam keterangan unggahannya.

Lantas, bagaimana sosok dari anak penyanyi sekaligus aktris senior Indonesia tersebut? Berikut rangkuman informasi mengenai profil Surya Sahetapy, anak Dewi Yull yang lulus dan dapat tiga penghargaan.

Biodata Singkat Surya Sahetapy

Nama lengkap: Panji Surya Putra Sahetapy

Nama lain: Surya Sahetapy

Nama panggilan: Surya

Tempat tanggal lahir: 21 Desember 1993

Profesi: Aktivis tuli, Juru bahasa isyarat, Aktor

Anak ke-: 3 dari 4 bersaudara

Orangtua: Ray Sahetapy (Ayah), Dewi Yull (Ibu)

Pendidikan: Rochester Institute of Technology dalam Program Master of Science in Secondary Education for Deaf and Hard of Hearing

Media sosial: @suryasahetapy (Instagram)

Kehidupan Surya Sahetapy

Surya Sahetapy merupakan anak ketiga dari pasangan aktor dan aktris populer Indonesia, Dewi Yull dan Ray Sahetapy. Pria yang memiliki nama lengkap Panji Surya Putra Sahetapy ini merupakan seorang tuna rungu yang aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Ia adalah seorang aktivis tuli yang mengikuti program pertukaran pelajar dan melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Namanya mulai dikenal publik setelah memperjuangkan hak tuli dan menjadi salah satu juru bahasa isyarat dalam beberapa acara. Ia pernah dipercaya untuk menjadi pembimbing Presiden Jokowi dalam mengajarkan bahasa isyarat pada perhelatan Asian Para Games 2018 silam. Tak hanya itu, Surya pun menjadi salah satu penampil dalam pembukaan Asian Para Games 2018 untuk mendampingi aktor Reza Rahadian di atas panggung.

Riwayat Pendidikan Surya Sahetapy

Surya Sahetapy diketahui tidak bisa mendengar sejak kecil. Oleh karena itu, saat TK dan SD Surya bersekolah di sekolah khusus untuk penyandang disabilitas pendengaran. Saat memasuki tingkat menengah pertama, Surya memilih masuk ke sekolah umum SMP Pembangunan Jaya Bintaro. Setelah lulus, ia diterima di SMA PJ Bintaro, Bakti Mulya 400 dan Homeschooling Kak Seto.

Surya melanjutkan pendidikannya di Homeschooling Kak Seto dan lulus pada 2014 lalu. Kemudian, ia diterima di Sampoerna University dan Universitas Brawijaya. Pada 2016, Surya mengikuti program pertukaran pelajar di Amerika Serikat. Setahun kemudian, pada 2017 ia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris dalam program double degree di Sampoerna University dan Lone Star College.

Pada 2018, Surya mengikuti program studi singkat di University of Sydney, Australia. Di tahun yang sama, ia juga diterima di Rochester Institute of Technology (RIT). Desember 2019 lalu, ia akhirnya mendapatkan gelar diploma untuk jurusan Applied Liberal Arts dengan predikat Cum Laude. Ia pun melanjutkan pendidikannya dan lulus sebagai sarjana Studi Internasional di RIT. Kini, Surya Sahetapy telah menyelesaikan pendidikan magisternya dan lulus sebagai mahasiswa berprestasi yang meraih tiga penghargaan sekaligus.

Prestasi Surya Sahetapy

Surya Sahetapy memiliki segudang prestasi yang membanggakan. Adapun beberapa prestasi yang pernah diraihnya adalah sebagai berikut:

1. Mewakili Indonesia dalam berbagai kompetisi dan kongres tingkat dunia

2. Meraih peringkat ketiga dalam kompetisi Global IT for Youth with Disabilities di Bangkok, Thailand pada 2013 lalu.

3. Menjadi pembicara di VII World Congress of The World Federation of The Deaf di Istanbul, Turki.

4. Menjadi delegasi tunarungu Indonesia untuk berkunjung ke markas NASA di Amerika Serikat.

5. Diundang Ratu Elizabeth II ke Inggris untuk menghadiri The Event Celebrated Our Work Towards a World Where Every Person is Equally Valued pada 2014 lalu.

