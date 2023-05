GoTo Buka Pendaftaran Generasi Gigih 3.0, Program Teknologi untuk Talenta Muda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - GoTo melalui Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB), organisasi non-profit milik Grup GoTo membuka pendaftaran Generasi Gigih 3.0, program teknologi untuk talenta muda, dari 25 Mei hingga 14 Juni 2023. Program ini melatih para talenta digital dengan pendekatan holistik meliputi kompetensi teknis, kesiapan karier, soft skills, dan bahasa Inggris.

Ada tiga jalur pembelajaran yang tersedia, yaitu full stack engineering, mobile engineering (Android), dan data analyst. Pembelajaran dilakukan di dalam kelas secara hybrid, dengan menggunakan metode socratic atau diskusi dan flipped learning yakni proses pembelajaran berpindah dari berkelompok (kelas) ke pembelajaran individu. Setelah itu, peserta akan mengikuti program magang atau mengerjakan proyek.

Pada 2022, peserta yang mendapatkan pekerjaan selepas program Generasi Gigih mencapai angka 67 persen. Sebanyak 86 persen dari mitra industri tahun lalu menyatakan kepuasan yang tinggi terhadap kualitas pekerjaan dan kesiapan peserta Gigih dalam bekerja.

Ketua YABB Monica Oudang menggarisbawahi pentingnya inklusivitas dalam Generasi Gigih. “Program ini menciptakan akses bagi individu yang berasal dari universitas tier 2 dan 3 di seluruh provinsi agar bisa berpartisipasi di industri teknologi. YABB juga menargetkan peningkatan jumlah perempuan yang bergabung dalam program ini, melebihi 38 persen yang dicapai di tahun 2022 lalu,” katanya di acara media briefing di Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023.

Tahun lalu, program ini diikuti oleh 1.188 partisipan dari 167 universitas di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah peserta dari universitas tingkat dua dan tiga mencakup 67 persen, dengan 78 persen dari latar belakang IT dan 22 persen non-IT. Sebanyak 146 peserta mengikuti program magang setelah pembelajaran.

Selain peserta, program ini juga membuka kesempatan bagi para entitas yang ingin bergabung menjadi mitra industri Gigih. Registrasi akan dibuka pada 12 Juni mendatang. Perusahaan dapat memberikan penempatan magang ataupun studi kasus yang akan dikerjakan melalui capstone project.

Kualifikasi Pendaftar

- Mahasiswa tingkat akhir S1 minimal semester 7 atau D3 minimal semester 5 (ketika program berjalan).

- Lulusan baru S1/D3 dengan maksimal 2 tahun pengalaman bekerja penuh waktu (full-time).

- Berasal dari Perguruan Tinggi Tingkat 2 dan Tingkat 3 di 38 provinsi di Indonesia.

- Lulusan SMK jurusan yang berkaitan dengan komputer dan keteknikan.

- Diutamakan dari IT atau latar belakang yang relevan (peserta dengan latar belakang non-IT harus memiliki pengetahuan atau pengalaman dasar yang relevan dengan pelatihan).

- Dapat berkomitmen untuk mengikuti pembelajaran di hari kerja selama setidaknya 12 jam per minggu sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh program.

- Memiliki akses komputer/laptop dan koneksi internet yang baik

Cara Mendaftar

- Daftar melalui halaman Kalibrr khusus untuk partisipan jalur publik.

- Sign in atau sign up ke Kalibrr.

- Isi data-data yang diminta secara benar dan lengkap

- Kerjakan 5 skill tests yang diminta:

A. General development skills*

B. Logical reasoning*

C. Reading comprehension

D. Attention to detail

E. Data interpretation

- Verifikasi nomor HP.

- Pendaftaran selesai.

Selain pendaftaran jalur publik, program ini juga membuka pendaftaran untuk perguruan tinggi mitra. Universitas yang telah menjadi mitra antara lain Universitas Mulawarman, Universitas Jember, IPB University, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Tanjungpura, Universitas Gunadarma, Universitas Padjadjaran, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Tadulako.

